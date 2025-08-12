快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

虛擬資產交易 追稅困難

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至2024年間交易分別為7億元、9億元、15億元，虛擬資產交易規模逐年擴大，但追稅大不易。

審計部報告指出，虛擬資產交易，涉及營業稅、所得稅、遺產及贈與稅等課稅事宜，但目前金管會主管的《虛擬資產服務法》仍在預告階段，在完成監管法規前，財政部暫時難以研訂課稅規範。

財政部現行稽徵實務多依通報資料依法審核，並將個人或營利事業利用國內虛擬資產平台進行的交易列查核項目之一，待配合金管會虛擬資產管理專法推動進程，儘速訂定相關課稅規範。

但審計部指出，虛擬資產投資可藉由點對點、去中心化或中心化平台完成交易行為，除國內已登記，國人多利用知名國際中心化平台進行虛擬資產交易，但財部僅就國內的辦理查核作業，未完整掌握國外交易所得。

延伸閱讀

協助產業因應美對等關稅 財政部金融支持措施受理申請

第一次中統一發票！韓援女神南珉貞急問「怎麼辦」 財政部給正解

為創投金流點火 金管會研議保險投資創投在500億內適用較低風險係數

老農津貼占預算4成 被保險人提繳農退儲金僅3成 審計部要求農業部檢討

相關新聞

連5年超徵遇挑戰…川普對等關稅衝擊 官員：今年稅收恐受壓抑

記者賴昭穎、邱琮皓／台北報導

7月證交稅收連五黑

財政部昨（12）日公布前七月稅收2兆3,021億元，年減2.1％，累計稅收占累計分配預算數93.8%，代表稅收不如預期，...

台版肥咖申報範圍擬擴大 預計年底前推進法制作業

台版肥咖條款「共同申報準則（CRS）」擬擴大申報範圍。財政部近日預告修正相關作業辦法，首度納入電子金錢商品、電子支付機構...

虛擬資產交易 追稅困難

財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至202...

牌照稅免徵 有條件展延

桃園市稅務局表示，身心障礙者免徵使用牌照稅車輛，若車主去世，一般情況下免稅資格會自動取消並恢復課稅，但若新車主是原車主的...

房東超收電費 須報稅

財政部高雄國稅局提醒，房東若向房客另外收取電費補貼，若超出合理範圍，將可能被稅局認定為變相租金，房東在報稅時應列入租賃所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。