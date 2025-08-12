虛擬資產交易 追稅困難

財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至2024年間交易分別為7億元、9億元、15億元，虛擬資產交易規模逐年擴大，但追稅大不易。

審計部報告指出，虛擬資產交易，涉及營業稅、所得稅、遺產及贈與稅等課稅事宜，但目前金管會主管的《虛擬資產服務法》仍在預告階段，在完成監管法規前，財政部暫時難以研訂課稅規範。

財政部現行稽徵實務多依通報資料依法審核，並將個人或營利事業利用國內虛擬資產平台進行的交易列查核項目之一，待配合金管會虛擬資產管理專法推動進程，儘速訂定相關課稅規範。

但審計部指出，虛擬資產投資可藉由點對點、去中心化或中心化平台完成交易行為，除國內已登記，國人多利用知名國際中心化平台進行虛擬資產交易，但財部僅就國內的辦理查核作業，未完整掌握國外交易所得。