虛擬資產交易 追稅困難
財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至2024年間交易分別為7億元、9億元、15億元，虛擬資產交易規模逐年擴大，但追稅大不易。
審計部報告指出，虛擬資產交易，涉及營業稅、所得稅、遺產及贈與稅等課稅事宜，但目前金管會主管的《虛擬資產服務法》仍在預告階段，在完成監管法規前，財政部暫時難以研訂課稅規範。
財政部現行稽徵實務多依通報資料依法審核，並將個人或營利事業利用國內虛擬資產平台進行的交易列查核項目之一，待配合金管會虛擬資產管理專法推動進程，儘速訂定相關課稅規範。
但審計部指出，虛擬資產投資可藉由點對點、去中心化或中心化平台完成交易行為，除國內已登記，國人多利用知名國際中心化平台進行虛擬資產交易，但財部僅就國內的辦理查核作業，未完整掌握國外交易所得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言