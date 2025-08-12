快訊

牌照稅免徵 有條件展延

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市稅務局表示，身心障礙者免徵使用牌照稅車輛，若車主去世，一般情況下免稅資格會自動取消並恢復課稅，但若新車主是原車主的繼承人，符合一定條件下，可延續免稅資格，且可追溯至原車主死亡次日起繼續免稅，若繼承過戶時已繳納牌照稅，也可申請退稅。

稅務局指出，繼承人身分必須是原車主本人、配偶或二親等以內親屬，並在原車主死亡當日至重新申請免稅期間，戶籍地址始終與該身障者相同，且車輛仍供該身障者使用，就能延續免稅資格。

舉例來說，身障者小明（化名）的父親名下有輛車，獲核准免稅，2025年5月1日去世，5月2日起取消該車免稅資格，但小明的姐姐繼承過戶、繳清牌照稅後，8月1日申請恢復免稅，因戶籍都在同一地址，且車輛持續供小明使用，可追溯自5月2日起接續免稅，先前繳納的牌照稅也能退還。

