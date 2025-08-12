快訊

房東超收電費 須報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，房東若向房客另外收取電費補貼，若超出合理範圍，將可能被稅局認定為變相租金，房東在報稅時應列入租賃所得申報。

高雄國稅局表示，依《所得稅法》規定，個人出租房屋的租賃所得，是以全年實際租金收入，扣除必要損耗與費用後餘額，作為應稅所得計算基礎，一般而言，租賃收入包含租金與其他可歸屬於租用代價的費用，若房東另收電費、水費等款項，且超出合理範圍，就可能被視為租金的一部分，需併入申報。

實務上有一種情況是，房東出租房屋未設獨立電表，如果雙方事先約定明確，且金額在合理區間內，並非變相提高租金，這筆費用就不會被視為租賃所得。

舉例來說，房客向陳先生承租一間房間，雙方契約明定每月租金為5,000元，另因該房間未設電表，約定每月補貼電費500元，由房東繳納給台電，這500元電費補貼屬於合理支出，不會被視為額外租金，因此陳先生在隔年5月辦理綜所稅結算申報時，僅需申報租金收入60,000元，扣除必要費用後列入所得。

國稅局補充，房東若無法提出實際支出憑證，也可選擇適用定額扣除方式，按租金收入的43%計算必要損耗及費用後，再依餘額計入所得。

國稅局提醒，若房東與房客約定的補貼金額顯著高於實際費用，或未能合理解釋，可能被認定為變相租金，需補稅並可能受罰。建議簽約時明確註明各項費用來源，確保日後有據可查。

連5年超徵遇挑戰…川普對等關稅衝擊 官員：今年稅收恐受壓抑

記者賴昭穎、邱琮皓／台北報導

7月證交稅收連五黑

財政部昨（12）日公布前七月稅收2兆3,021億元，年減2.1％，累計稅收占累計分配預算數93.8%，代表稅收不如預期，...

台版肥咖申報範圍擬擴大 預計年底前推進法制作業

台版肥咖條款「共同申報準則（CRS）」擬擴大申報範圍。財政部近日預告修正相關作業辦法，首度納入電子金錢商品、電子支付機構...

虛擬資產交易 追稅困難

財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至202...

牌照稅免徵 有條件展延

桃園市稅務局表示，身心障礙者免徵使用牌照稅車輛，若車主去世，一般情況下免稅資格會自動取消並恢復課稅，但若新車主是原車主的...

