房東超收電費 須報稅

財政部高雄國稅局提醒，房東若向房客另外收取電費補貼，若超出合理範圍，將可能被稅局認定為變相租金，房東在報稅時應列入租賃所得申報。

高雄國稅局表示，依《所得稅法》規定，個人出租房屋的租賃所得，是以全年實際租金收入，扣除必要損耗與費用後餘額，作為應稅所得計算基礎，一般而言，租賃收入包含租金與其他可歸屬於租用代價的費用，若房東另收電費、水費等款項，且超出合理範圍，就可能被視為租金的一部分，需併入申報。

實務上有一種情況是，房東出租房屋未設獨立電表，如果雙方事先約定明確，且金額在合理區間內，並非變相提高租金，這筆費用就不會被視為租賃所得。

舉例來說，房客向陳先生承租一間房間，雙方契約明定每月租金為5,000元，另因該房間未設電表，約定每月補貼電費500元，由房東繳納給台電，這500元電費補貼屬於合理支出，不會被視為額外租金，因此陳先生在隔年5月辦理綜所稅結算申報時，僅需申報租金收入60,000元，扣除必要費用後列入所得。

國稅局補充，房東若無法提出實際支出憑證，也可選擇適用定額扣除方式，按租金收入的43%計算必要損耗及費用後，再依餘額計入所得。

國稅局提醒，若房東與房客約定的補貼金額顯著高於實際費用，或未能合理解釋，可能被認定為變相租金，需補稅並可能受罰。建議簽約時明確註明各項費用來源，確保日後有據可查。