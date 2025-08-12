台版肥咖申報範圍擬擴大 預計年底前推進法制作業

台版肥咖條款「共同申報準則（CRS）」擬擴大申報範圍。財政部近日預告修正相關作業辦法，首度納入電子金錢商品、電子支付機構等，以符合國際作法，財政部表示，會在年底前完成利害關係人溝通，希望取得共識並推進相關法規。

CRS被稱為台版肥咖條款，財政部每年報稅季期間，要求金融機構必須申報金融帳戶，並於每年9月與交換國交換稅務用途金融帳戶資訊，台灣目前與日本、英國、澳洲交換，透過跨國交換資訊，可交叉比對異常狀況，揪出跨國避稅。

財政部2017年訂定CRS作業辦法，並自2020年9月起陸續與日本、澳洲及英國等三國自動交換金融帳戶資訊，不過審計部近期出具報告指出，OECD近年已修正申報準則，新增納入央行數位貨幣、特定電子金錢商品等，台灣尚未完成修正，籲財部跟上國際腳步。

財政部表示，CRS將參考OECD架構，納入電子支付工具等，目前正進行法制作業，規劃今年底前獲共識後，辦理相關法制作業。

勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯提醒，電子支付業者應先評估自家商品是否符合「特定電子金錢商品」定義，例如是否具備可儲值、可提領現金與支付功能等，若符合條件，將須依規進行盡職審查與申報。李嘉雯強調，此次修法顯示CRS擴大適用與強化申報趨勢，業者應主動調整資訊蒐集與管理流程。

審計部指出，台灣自訂定CRS作業辦法以來，除簽署租稅協定夥伴國有限外，也僅與日、英、澳三國建立金融帳戶資訊定期交換機制，與國際間參與CRS的租稅管轄區相較尚有落差。

財政部表示，在租稅協定洽簽部分，將持續與外交部及駐外館處共同透過各式國際會議場域，向他國表達執行自動交換的意願。

OECD因應虛擬資產交易型態迅速演變，2023年也建立虛擬資產版的肥咖條款（CARF），審計部關注台灣是否跟進，對此財政部回應，將依監理制度推動期程，滾動檢視啟動建置台灣CARF制度及法規修正的適當時機。