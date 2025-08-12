前7月實徵淨額減少2.1% 財部：整體稅收恐受2因素壓抑
財政部今天公布稅收統計，前7月實徵淨額較去年同期減少2.1%，占全年度預算數60.6%，外界關注是否可能有短徵疑慮。財政部說明，近期投資、消費、購屋信心轉趨保守，加上實施延分期繳納措施，整體稅收可能會受到壓抑。
財政部今天公布7月稅收統計，累計前7月實徵淨額2兆3021億元，較去年同期減少490億元、減幅2.1%，占累計分配預算數93.8%、全年度預算數60.6%。另中央政府賦稅收入實徵淨額1兆6890億元、年減1.5%，占分配預算數92.7%；地方政府賦稅收入實徵淨額5408億元、年增0.8%，占分配預算數98.2%。
此外，營利事業所得稅前7月實徵淨額6356億元，較上月同期減少241億元、減幅3.6%，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，雖然結算申報自繳稅款增加，但因應美國關稅政策影響，配合實施延分期繳納措施，故互抵後呈現下滑。
至於前7月實徵淨額較去年同期減少，今年是否可能出現短徵疑慮，劉訓蓉說，目前營利事業所得稅結算申報自繳稅款增加，113年上市櫃稅前淨利也是成長的，這部分有助於稅收。
劉訓蓉進一步指出，近期投資、消費、購屋信心都轉趨保守，所以證交稅、貨物稅、房市相關稅收都減少，另為因應美國關稅政策影響，配合實施延分期繳納措施，這些因素交互影響之下，今年整體稅收可能會受到壓制，不過因為外在不確定因素非常多，所以還是要再持續觀察未來證交稅、營所稅暫繳的實徵狀況。
