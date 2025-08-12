關稅未明買車先觀望！車輛貨物稅衰退45.6% 近2年半最大減幅

財政部今天公布7月總稅收新台幣8768億元、年增3.1倍，主因報稅季展延，稅款集中入帳所致；證交稅實徵淨額239億元，為近11個月新高，但因基期偏高仍續呈年減、寫連5黑。

此外，由於外界預期關稅談判可能涉及關稅、貨物稅調降，使民眾購車態度觀望，7月車輛類貨物稅衰退45.6%，創近2年半以來最大減幅，小客車關稅年減61.5%。

財政部今天公布7月全國賦稅收入8768億元、年增3.1倍，前7月實徵2兆3021億元、年減2.1%，主因113年度所得稅結算申報期限延長，稅款集中於8月入帳所致。

財政部統計處副處長劉訓蓉說明，7月印花稅及總稅收創歷年單月新高，而營所稅、綜所稅、遺產稅、營業稅、房屋稅、印花稅、娛樂稅、總稅收均創歷年同月新高；另前7月綜所稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅亦創歷年同期新高。

劉訓蓉表示，7月台股隨著美國關稅協議漸趨明朗、輝達H20晶片獲准銷陸、台積電法說會釋出利多、美國總統川普宣布與日菲等國達成關稅協議等因素激勵，大盤逐步走高，雖然下旬因台美關稅傳聞紛擾下跌，不過隔日就隨即回漲，大盤站穩23000點，7月底收在23543點，上漲1287點，呈現連漲3個月的走勢，漲幅5.8%。

劉訓蓉表示，7月上市上櫃股票平均每日成交值為4129億元，雖然加權指數上漲，但因美國對等關稅政策尚未明朗，投資人態度偏向觀望，加上去年日均成交值達到5850億元，為歷年單月次高，因此7月日均成交值仍較去年同期下滑29.4%，是連續6個月負成長。

證交稅表現方面，劉訓蓉表示，7月實徵淨額239億元，為近11個月新高，且月增幅為6.1%，主因在於7月交易日數比6月多2天，但因基期偏高與去年同期比較仍減少76億元，減幅24.1%，已連續5個月雙位數負成長；前7月實徵淨額1394億元，為歷年同期第三高，相較去年同期減少352億元、減幅20.1%。

不過，劉訓蓉也說，8月1日至今上市上櫃股票平均每日成交值為4978億元，由於去年8月日均成交值為4721億元，今年8月就目前為止表現較去年8月高一點。但對於8月證交稅實徵淨額是否有機會恢復正成長，劉說，「如果說它量能高的話，當然證交稅就有可能會往上」，但後續變數還很多，需要再觀察。

另值得關注的是，7月貨物稅實徵淨額較去年同期減幅24.4%、關稅也較去年同期減少18.2%，其中分別以車輛類、小客車進口稅額等減少最多。

劉訓蓉表示，7月車輛類貨物稅實徵46億元，年減39億元、年減幅45.6%，是近兩年半以來最大減幅，主要受到基期偏高、美國對等關稅政策未明等影響，因此新車掛牌數減少；至於小客車關稅實徵15億元，年減24億元、年減幅61.5%。

劉訓蓉補充，前7月車輛類貨物稅實徵393億元，年減124億元、減幅24%；小客車關稅實徵189億元，年減57億元、減幅23.2%。觀察最近幾個月車輛類貨物稅呈現減少趨勢，「受到對等關稅影響蠻多的」。