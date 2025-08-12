所得稅申報延長 7月稅收8768億元、年增3.1倍
受到所得稅結算申報及繳納期間延長至6月30日，財政部12日公布7月實徵淨額8,768億元，年增3.1倍，其中關稅7月實徵淨額115億元，年減16.2％，累計1至7月實徵淨額862億元，年減3.3％，主因小客車及動物產品等進口稅額減少。
因應美國對等關稅政策對我國產業之衝擊，所得稅結算申報及繳納期間延長至6月30日，7月實徵淨額8,768億元，又以營利事業所得稅增加3,446億元、綜合所得稅增加3,230億元較多。今年累計1至7月實徵淨額2兆3,021億元，年減2.1％。
營所稅7月實徵淨額3,550億元，主要因應美國對等關稅政策對我國產業之衝擊，政府延長113年度所得稅結算申報及繳納期間至6月底，部分稅款遞延入帳。累計1至7月實徵淨額6,356億元，年減3.6％，雖結算申報自繳稅款增加，但因應美國關稅政策影響，配合實施延分期繳納措施，互抵後呈現下滑。同樣受申報延長影響的還有綜所稅，7月實徵淨額3,314億元，年增3,230億元，累計1至7月實徵淨額6,204億元，年增5.3％，因盈餘分配、薪資及利息所得扣繳稅款增加。
證券交易稅部分，7月及累計1至7月上市上櫃股票平均每日成交值為4,129億元、4,053億元，分別較去年同期減29.4％、20.3％，這也導致7月證交稅實徵淨額239億元，年減24.1％，累計1至7月實徵淨額1,394億元，年減20.1％。
