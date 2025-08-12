電子支付恐比照銀行申報！勤業眾信提醒業者這樣準備

財政部上月預告修正《金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法》（CRS作業辦法），專家提醒，草案首次將特定電子金錢商品及電子支付機構納入，若修法通過，電子支付機構將被視同存款機構，須比照銀行進行帳戶盡職審查並申報，業者應盡早檢視商品特性、客戶註冊流程與系統功能，及早補強。

依草案內容，金融機構在申報應申報帳戶與無資訊帳戶時，除了帳戶持有人姓名、地址、居住國家或地區與稅務識別碼外，還需新增帳戶類型、是否有有效自我證明文件、是否為聯名帳戶及帳戶持有人數等資訊。若帳戶屬消極非金融機構實體，還需補充具控制權者的類型。

勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯提醒，電子支付業者應先評估自家商品是否符合「特定電子金錢商品」定義，例如是否具備可儲值、可提領現金與支付功能等，若符合條件，將必須依規進行盡職審查與申報。

李嘉雯建議，業者應及早檢視現行客戶註冊流程與內控機制，確認是否能滿足CRS對稅務居住地身分辨識的要求；並確保系統功能足以支援資料留存與申報，包括新增稅務身分、自我聲明等欄位，以確保未來合規。

此外，針對新增申報項目，金融機構也應檢查內部系統資料是否齊全，不足之處應提前補強，避免日後申報受阻。李嘉雯強調，此次修法顯示CRS擴大適用與強化申報的趨勢，業者宜主動調整資訊蒐集與管理流程，以降低合規風險。