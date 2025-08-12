電子支付恐比照銀行申報！勤業眾信提醒業者這樣準備

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師李嘉雯。業者提供
財政部上月預告修正《金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法》（CRS作業辦法），專家提醒，草案首次將特定電子金錢商品及電子支付機構納入，若修法通過，電子支付機構將被視同存款機構，須比照銀行進行帳戶盡職審查並申報，業者應盡早檢視商品特性、客戶註冊流程與系統功能，及早補強。

依草案內容，金融機構在申報應申報帳戶與無資訊帳戶時，除了帳戶持有人姓名、地址、居住國家或地區與稅務識別碼外，還需新增帳戶類型、是否有有效自我證明文件、是否為聯名帳戶及帳戶持有人數等資訊。若帳戶屬消極非金融機構實體，還需補充具控制權者的類型。

勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯提醒，電子支付業者應先評估自家商品是否符合「特定電子金錢商品」定義，例如是否具備可儲值、可提領現金與支付功能等，若符合條件，將必須依規進行盡職審查與申報。

李嘉雯建議，業者應及早檢視現行客戶註冊流程與內控機制，確認是否能滿足CRS對稅務居住地身分辨識的要求；並確保系統功能足以支援資料留存與申報，包括新增稅務身分、自我聲明等欄位，以確保未來合規。

此外，針對新增申報項目，金融機構也應檢查內部系統資料是否齊全，不足之處應提前補強，避免日後申報受阻。李嘉雯強調，此次修法顯示CRS擴大適用與強化申報的趨勢，業者宜主動調整資訊蒐集與管理流程，以降低合規風險。

財政部 電子支付

相關新聞

冷氣安裝現場加價3千材料費 國稅局：這筆錢也要記得開發票

民眾在家電行購買冷氣時，若安裝過程中因現場狀況需要額外材料並收費，這筆加收的材料費也屬於交易的一部分，家電行應依法開立統...

張榮發遺囑官司三審定讞 長榮四公司股利 張國煒有份

長榮集團創辦人張榮發遺囑官司三審定讞，兄弟爭產卻仍未落幕。目前張榮發持有的四家公司股利已累積到160億元，卻因遺囑執行人...

長榮四公司股利 張國煒有份

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院上月做出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執行人，應立即...

拋棄繼承 遺產扣除額歸零 稅局建議可考慮採協議分割財產

親屬離世時，實務上繼承人間常基於理財或特定原因，協議由單一成員繼承遺產，其他人拋棄繼承，但財政部台北國稅局提醒，拋棄繼承...

實體店試營運 須辦稅籍

財政部中區國稅局表示，實體店面開店試營運前，許多老闆誤以為「還沒正式開幕」就不用登記，但只要開始營業行為，就必須先完成稅...

空地設太陽能板 有條件免稅

台中市稅務局表示，民眾若在空地或農地上設置太陽光電板，僅以支柱撐起，未於光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆...

