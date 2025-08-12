冷氣安裝現場加價3千材料費 國稅局：這筆錢也要記得開發票

民眾在家電行購買冷氣時，若安裝過程中因現場狀況需要額外材料並收費，這筆加收的材料費也屬於交易的一部分，家電行應依法開立統一發票。財政部高雄國稅局提醒，民眾若有支付額外費用，務必主動索取發票，以保障自身權益。

國稅局指出，根據《營業稅法》規定，營業人銷售貨物或提供勞務所收取的全部代價，都屬於應稅範圍，也就是說，只要是因交易產生的費用，不論是材料費、安裝費、運費等，都應依法開立統一發票，不能因為是額外收費就省略不開。

舉例來說，李先生至家電行購買一台定價新台幣3萬元的冷氣，當場付清並獲得發票，銷售人員表示該價格已包含基本安裝服務。然而安裝人員到府後發現，因牆面結構特殊，必須加裝額外材料，另外收取3,000元材料費，這3,000元雖是現場加收，也屬於整體銷售交易的一部分，家電業者應就該費用另外開立統一發票。

為防止店家逃漏稅，國稅局提醒，消費者提高警覺，凡在購買商品或接受服務過程中有額外支付款項時，應主動要求業者開立發票，不僅是保護自己未來維修或爭議時的依據，也有助於杜絕不實報稅、保障政府稅收公平性，民眾若遇到業者拒絕開立發票，可向當地國稅局檢舉。