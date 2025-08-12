張榮發遺囑官司三審定讞 長榮四公司股利 張國煒有份

長榮集團創辦人張榮發遺囑官司三審定讞，兄弟爭產卻仍未落幕。目前張榮發持有的四家公司股利已累積到160億元，卻因遺囑執行人遲未請求，張榮發幼子張國煒（小K）近日委託律師向法院聲請要求遺囑執行人向四公司請求股利，上個月已獲台北地院裁准。

長榮航空（2618）、長榮海運（2603）、長榮儲運及長榮國際昨（11）日回應，已收到遺囑執行人來函，並就股利領取事宜回覆遺囑執行人暨副本法院知悉。

張國煒委任律師林文鵬表示，去年受張國煒委託，提告四位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬及吳界源涉嫌背信，並向台北地方法院聲請解任遺囑執行人職務，並改定適格的遺囑執行人。

主要基於兩個事由，一，遺囑指定張國煒接班集團總裁，四位遺囑執行人本應協助，但違背應忠實踐履遺囑的任務，選任張國華擔任長榮集團主要控股公司巴拿馬長榮國際常任董事及常任總裁。二，張榮發名下有長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運及長榮國際等公司股票，遺囑執行人怠忽職守未請求應有的股利。

林文鵬估從2016年到2020年，已超過五年時效的股利合計約20億元；而從2021年到2025年，尚未失效的股利有140億元。合計160億元的現金股利及股票股利。

而法律上股東請求股利發放時效是五年，五年後公司可拒絕給股東，張榮發過世九年，部分股利的請求已陸續超過時效。