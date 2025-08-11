實體店試營運 須辦稅籍

財政部中區國稅局表示，實體店面開店試營運前，許多老闆誤以為「還沒正式開幕」就不用登記，但只要開始營業行為，就必須先完成稅籍登記手續，否則可能面臨處罰。

中區國稅局說明，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，凡在國內設有固定營業場所者，例如實體店面、工作室或攤位，即使僅是試營運或尚未正式開張，都應於營業行為開始前完成稅籍登記。

未依規定辦理者，將被處3,000元以上、3萬元以下罰鍰；若有漏稅，除補稅外，還可能按所漏稅額處五倍以下罰鍰。

若未設立實體店面，僅透過電商平台、社群媒體或拍賣網站銷售商品或服務，則可依當月銷售額是否達起徵門檻判斷是否須辦理稅籍登記。

按目前標準，當月銷售貨物未達10萬元、當月銷售勞務未達5萬元，可暫免辦理稅籍登記，一旦銷售金額達上述標準，應立即向稅捐機關辦理稅籍登記，否則，將視為違章營業，依法處罰。