地價稅減免 9/22前申請
地價稅將於11月開徵，地方稅務局提醒，民眾若名下有符合減免地價稅條件的土地，應特別留意申請時限，依規定，須於開徵40日前（即9月22日前）申請完成，經審查通過者，今年就能享有減稅優惠，否則即便符合條件，也只能等到明年期才適用。稅務局指出，若土地屬自用住宅用地、工業用地、加油站用地、寺廟用地，或是既成巷道、騎樓走廊地等，且用途符合規定，即可申請特別稅率或地價稅減免，但必須事先完成申請，通過核准後才可適用。
以自住用地來看，地價一般用地稅率為千分之10至55，採累進方式課徵，而自用住宅用地稅率僅千分之2，稅負差距非常大。另外，若土地是「無償供公眾通行」使用的巷道、便道，也有機會免徵地價稅。
