快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

拋棄繼承 遺產扣除額歸零 稅局建議可考慮採協議分割財產

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部台北國稅局提醒，拋棄繼承形同放棄相關扣除額，在計算遺產稅時往往會錯失扣除額的節稅效果，建議可考慮採協議分割遺產。圖／聯合報系資料照片
財政部台北國稅局提醒，拋棄繼承形同放棄相關扣除額，在計算遺產稅時往往會錯失扣除額的節稅效果，建議可考慮採協議分割遺產。圖／聯合報系資料照片

親屬離世時，實務上繼承人間常基於理財或特定原因，協議由單一成員繼承遺產，其他人拋棄繼承，但財政部台北國稅局提醒，拋棄繼承形同放棄相關扣除額，在計算遺產稅時往往會錯失扣除額的節稅效果，建議可考慮採協議分割遺產。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人如為經常居住在中華民國境內的國民，其配偶、直系血親卑親屬、父母、受扶養兄弟姊妹及祖父母等親屬，都可適用遺產稅扣除額。

常見扣除額項目包含配偶扣除額553萬元、成年子女每人56萬元、父母每人138萬元，以及喪葬費扣除額138萬元；若親屬為重度以上身心障礙者，每人可再加扣693萬元。

親屬離世後，如何處理遺產是家人必須共同面對的課題，不過也必須留意遺產稅計算，以免得不償失。尤其當繼承人辦理拋棄繼承，則該人的親屬扣除額將不得列入遺產稅計算，形同放棄相關扣除額，這點常被民眾忽略。

國稅局舉例，老余（化名）2025年1月過世，留下總額2,200萬元的遺產，繼承人為配偶阿美與成年兒子小余兩人，若兩人都參與繼承並協議分配遺產，依法可扣除免稅額1,333萬元、配偶扣除額553萬元、兒子扣除額56萬元及喪葬費扣除額138萬元，計算下來，遺產淨額僅剩120萬元，適用10%稅率後應納稅額為12萬元。

但如果阿美決定「自動放棄」，讓兒子小余單獨繼承所有遺產，並辦理拋棄繼承，在計算遺產稅時，配偶扣除額553萬元將不適用，計算時只能扣除免稅額、兒子扣除額與喪葬費，如此一來，遺產淨額變成673萬元，應繳稅額大幅增加為67.3萬元，整體稅負增加逾55萬元。

國稅局提醒，拋棄繼承雖在法律上可自由選擇，但一旦辦理，將喪失稅法保障的扣除額權利，造成不必要的稅務損失，建議繼承人若有意透過家庭協議讓特定成員實際承接遺產，仍應由所有人共同參與繼承，事後再私下協議財產分配。這樣的作法既合法又可完整保留所有扣除額，有效減輕遺產稅負擔。

延伸閱讀

新莊男嬰疑遭虐待...「顱內出血昏迷」急開刀 警帶回保母、父母釐清案情

他網拍開九個帳號狂賺3千萬元！被國稅局抓到逃漏稅下場曝光

為賺利息把錢放在銀行裡 「猶太商法」從遺產稅告誡你：最終是虧損買賣

50張台積電引爆家族爭產！「一人照顧五人分錢」女兒賣股繳稅挨告

相關新聞

張榮發遺囑官司三審定讞 長榮四公司股利 張國煒有份

長榮集團創辦人張榮發遺囑官司三審定讞，兄弟爭產卻仍未落幕。目前張榮發持有的四家公司股利已累積到160億元，卻因遺囑執行人...

長榮四公司股利 張國煒有份

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院上月做出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執行人，應立即...

拋棄繼承 遺產扣除額歸零 稅局建議可考慮採協議分割財產

親屬離世時，實務上繼承人間常基於理財或特定原因，協議由單一成員繼承遺產，其他人拋棄繼承，但財政部台北國稅局提醒，拋棄繼承...

實體店試營運 須辦稅籍

財政部中區國稅局表示，實體店面開店試營運前，許多老闆誤以為「還沒正式開幕」就不用登記，但只要開始營業行為，就必須先完成稅...

空地設太陽能板 有條件免稅

台中市稅務局表示，民眾若在空地或農地上設置太陽光電板，僅以支柱撐起，未於光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆...

地價稅減免 9/22前申請

地價稅將於11月開徵，地方稅務局提醒，民眾若名下有符合減免地價稅條件的土地，應特別留意申請時限，依規定，須於開徵40日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。