拋棄繼承 遺產扣除額歸零 稅局建議可考慮採協議分割財產

親屬離世時，實務上繼承人間常基於理財或特定原因，協議由單一成員繼承遺產，其他人拋棄繼承，但財政部台北國稅局提醒，拋棄繼承形同放棄相關扣除額，在計算遺產稅時往往會錯失扣除額的節稅效果，建議可考慮採協議分割遺產。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人如為經常居住在中華民國境內的國民，其配偶、直系血親卑親屬、父母、受扶養兄弟姊妹及祖父母等親屬，都可適用遺產稅扣除額。

常見扣除額項目包含配偶扣除額553萬元、成年子女每人56萬元、父母每人138萬元，以及喪葬費扣除額138萬元；若親屬為重度以上身心障礙者，每人可再加扣693萬元。

親屬離世後，如何處理遺產是家人必須共同面對的課題，不過也必須留意遺產稅計算，以免得不償失。尤其當繼承人辦理拋棄繼承，則該人的親屬扣除額將不得列入遺產稅計算，形同放棄相關扣除額，這點常被民眾忽略。

國稅局舉例，老余（化名）2025年1月過世，留下總額2,200萬元的遺產，繼承人為配偶阿美與成年兒子小余兩人，若兩人都參與繼承並協議分配遺產，依法可扣除免稅額1,333萬元、配偶扣除額553萬元、兒子扣除額56萬元及喪葬費扣除額138萬元，計算下來，遺產淨額僅剩120萬元，適用10%稅率後應納稅額為12萬元。

但如果阿美決定「自動放棄」，讓兒子小余單獨繼承所有遺產，並辦理拋棄繼承，在計算遺產稅時，配偶扣除額553萬元將不適用，計算時只能扣除免稅額、兒子扣除額與喪葬費，如此一來，遺產淨額變成673萬元，應繳稅額大幅增加為67.3萬元，整體稅負增加逾55萬元。

國稅局提醒，拋棄繼承雖在法律上可自由選擇，但一旦辦理，將喪失稅法保障的扣除額權利，造成不必要的稅務損失，建議繼承人若有意透過家庭協議讓特定成員實際承接遺產，仍應由所有人共同參與繼承，事後再私下協議財產分配。這樣的作法既合法又可完整保留所有扣除額，有效減輕遺產稅負擔。