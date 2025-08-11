快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

媽媽疼子拋棄繼承卻算錯 遺產稅竟要多繳55萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
未繼承遺產者辦理拋棄繼承後，就不得扣除拋棄繼承親屬的親屬扣除額，恐怕反而因此會多繳遺產稅。聯合報系資料照
未繼承遺產者辦理拋棄繼承後，就不得扣除拋棄繼承親屬的親屬扣除額，恐怕反而因此會多繳遺產稅。聯合報系資料照

國稅局分享，阿美（化名）為了疼愛兒子小余，決定拋棄繼承，讓兒子單獨承接父親老余留下的2,200萬元遺產，她以為這樣能簡化流程、避免爭議，沒想到卻因為這關鍵疏忽讓遺產稅暴增55萬元。

國稅局指出，若阿美與兒子共同參與繼承，再私下協議分配，依法可扣除免稅額1,333萬元、配偶扣除額553萬元、兒子扣除額56萬元，以及喪葬費扣除額138萬元。計算下來，遺產淨額僅剩120萬元，適用10%稅率後只需繳12萬元。

然而，一旦阿美辦理拋棄繼承，原本可用的553萬元配偶扣除額便消失，計算時僅剩免稅額、兒子的扣除額及喪葬費可扣，遺產淨額瞬間拉高至673萬元，稅額暴增到67.3萬元，比原本多出逾五倍。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人如為經常居住在中華民國境內的國民，其配偶、直系血親卑親屬、父母、受扶養的兄弟姊妹及祖父母等親屬，都可享有對應的扣除額。常見項目包括配偶扣除額553萬元、成年子女每人56萬元、父母每人138萬元，以及喪葬費扣除額138萬元；若繼承人為重度以上身心障礙者，還可再加扣693萬元。但只要辦理拋棄繼承，該名繼承人的扣除額就不能計入遺產稅計算。

國稅局提醒，拋棄繼承雖合法，但可能造成稅負增加。若家人想讓特定成員實際承接遺產，最好由所有繼承人共同繼承，再透過協議分配，才能完整保留扣除額，減輕稅負。民眾在處理遺產前，也應先諮詢專業意見，避免一念之差多繳稅。

遺產稅 免稅額 國稅局

延伸閱讀

他網拍開九個帳號狂賺3千萬元！被國稅局抓到逃漏稅下場曝光

為賺利息把錢放在銀行裡 「猶太商法」從遺產稅告誡你：最終是虧損買賣

獨尊英語 美國國稅局擬取消多語言服務

50張台積電引爆家族爭產！「一人照顧五人分錢」女兒賣股繳稅挨告

相關新聞

媽媽疼子拋棄繼承卻算錯 遺產稅竟要多繳55萬

國稅局分享，阿美（化名）為了疼愛兒子小余，決定拋棄繼承，讓兒子單獨承接父親老余留下的2,200萬元遺產，她以為這樣能簡化...

扣繳違章處罰標準修正 KPMG：符合納稅者權利保護精神

所得稅法針對扣（免）繳憑單及股利憑單未依規定申報的罰則，從今年1月1日起改為訂定罰鍰上下限區間，不再採固定比率或倍數裁罰...

天使投資人可自綜合所得扣減最多500萬元 仍要課最低稅負

《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日預告，個人適用天使投資人優惠，自綜合所得總額中減除金額，應計入...

新聞中的法律／企業營業祕密的紅線

台積電驚爆員工外洩即將量產、獨步全球2奈米關鍵技術，並將其流向境外廠商，涉案員工遭解職懲處，全案已移送檢調。據台積電表示...

漏報扣繳金額低 可免罰

配合扣繳優化新制，財政部通盤檢討修正減免處罰標準及裁罰倍數表，針對扣繳憑單申報期限截止十日內補報補繳者，免扣繳憑單給付總...

繳納大額遺產稅 三招減壓

財政部高雄國稅局表示，民眾繼承遺產，面臨一次繳納大額遺產稅的壓力，有三種方式可以減壓，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。