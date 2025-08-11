媽媽疼子拋棄繼承卻算錯 遺產稅竟要多繳55萬

國稅局分享，阿美（化名）為了疼愛兒子小余，決定拋棄繼承，讓兒子單獨承接父親老余留下的2,200萬元遺產，她以為這樣能簡化流程、避免爭議，沒想到卻因為這關鍵疏忽讓遺產稅暴增55萬元。

國稅局指出，若阿美與兒子共同參與繼承，再私下協議分配，依法可扣除免稅額1,333萬元、配偶扣除額553萬元、兒子扣除額56萬元，以及喪葬費扣除額138萬元。計算下來，遺產淨額僅剩120萬元，適用10%稅率後只需繳12萬元。

然而，一旦阿美辦理拋棄繼承，原本可用的553萬元配偶扣除額便消失，計算時僅剩免稅額、兒子的扣除額及喪葬費可扣，遺產淨額瞬間拉高至673萬元，稅額暴增到67.3萬元，比原本多出逾五倍。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人如為經常居住在中華民國境內的國民，其配偶、直系血親卑親屬、父母、受扶養的兄弟姊妹及祖父母等親屬，都可享有對應的扣除額。常見項目包括配偶扣除額553萬元、成年子女每人56萬元、父母每人138萬元，以及喪葬費扣除額138萬元；若繼承人為重度以上身心障礙者，還可再加扣693萬元。但只要辦理拋棄繼承，該名繼承人的扣除額就不能計入遺產稅計算。

國稅局提醒，拋棄繼承雖合法，但可能造成稅負增加。若家人想讓特定成員實際承接遺產，最好由所有繼承人共同繼承，再透過協議分配，才能完整保留扣除額，減輕稅負。民眾在處理遺產前，也應先諮詢專業意見，避免一念之差多繳稅。