扣繳違章處罰標準修正 KPMG：符合納稅者權利保護精神

所得稅法針對扣（免）繳憑單及股利憑單未依規定申報的罰則，從今年1月1日起改為訂定罰鍰上下限區間，不再採固定比率或倍數裁罰。專家分析，新制能依違規程度細分金額級距，讓處罰更符合比例原則，也強化執法的彈性與合理性，尤其對於輕微違規情形有助減免甚至免罰。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師陳志愷說明，為配合修法，財政部近日修正裁罰金額或倍數的參考表，作為稽徵機關的裁量基準，並同步調整輕微案件的減免標準。

舉例來說，若甲公司支付給境外公司12萬元報酬，卻未依法扣繳稅款，雖已主動補繳與補報資料，其中補報部分可免罰僅加計利息，但因補報扣繳憑單逾期，仍須裁罰。舊法按扣繳稅額10%、上限1萬元計算，會罰滿額1萬元；新制改為扣繳稅額4%、同樣上限1萬元，則僅罰4,800元，等於少繳5,200元罰鍰。

此外，若補報時已在期限屆滿10日內完成，且補報金額未超過應報總額的三成，則可完全免罰；若逾10日但仍在次年1月底前補報，則罰鍰可減半，以上案例就能再降至2,400元。

陳志愷也提醒，同一年內若有三次以上相同違規，將不適用減罰。此次標準也明確排除「自動補報繳所漏稅款」不計入違規次數，且釐清「相同違章事實」應限於稅法相同條項款，像是「未扣繳稅款」與「未報扣繳憑單」因屬不同款，應分開計算，對納稅人而言是一項保障。