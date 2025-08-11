天使投資人可自綜合所得扣減最多500萬元 仍要課最低稅負

《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日預告，個人適用天使投資人優惠，自綜合所得總額中減除金額，應計入個人基本所得額中計稅，也就是要納入最低稅負中計稅，預計最快2029年申報2028年所得稅時適用。

為鼓勵投資新創、增加新創募資機會，經濟部已修正產創條例第23條之2，擴大「天使投資人租稅優惠」，適用要件方面，新創事業年限從現行未滿二年放寬為未滿五年；個人投資新創事業達50萬元且持股達三年，可適用天使投資人租稅優惠，協助新創事業取得營運發展所需資金。

減除金額上限部分，個人每年可減除金額上限提高到500萬元，其中投資新創事業若非屬國家重點發展產業者，減除上限維持300萬元。

天使投資人租稅優惠

也就是依規定，個人投資購買高風險新創新股，且投資金額達50萬元以上、持股滿三年，可在持股屆滿三年當年度，以投資金額的50％抵減當年度個人綜合所得總額，每人最高以500萬元為限。

據經濟部公告資料，符合《所得基本稅額條例》規定的高風險新創事業公司，截至今年上半年總計有171家，其中成立未滿五年者，約有117家。

財政部近日預告草案，針對適用天使投資人優惠，雖可從綜合所得總額中最多減除500萬元，但在申報最低稅負時，仍要將減除金額納入基本所得額，避免減稅減過頭。

財政部指出，過去在天使投資人租稅優惠1.0版、也就是最高減除300萬元時，財政部就已公告將其納入最低稅負計稅範圍，此次是配合經濟部優化相關租稅優惠後，同步調整相關規定。

依草案，個人自2025年1月1日以後對於國內高風險新創事業公司之投資支出，並取得該公司之新發行股份，最快於2028年持有期間達三年，因此在2029年辦理2028年所得稅結算申報時，應依規定計入個人最低稅負課稅。