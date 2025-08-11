漏報扣繳金額低 可免罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

配合扣繳優化新制，財政部通盤檢討修正減免處罰標準及裁罰倍數表，針對扣繳憑單申報期限截止十日內補報補繳者，免扣繳憑單給付總額若在8萬元以下、或扣繳稅額在8,000元以下，則可免罰。

立法院去年三讀通過《所得稅法》修正，優化扣繳制度，並自今年元旦起上路，其中針對未依規定申報與填發憑單罰則，賦予稽徵機關可在一定裁罰金額範圍內，衡酌具體個案違章情節輕重或可受責難程度，給予不同程度處罰的裁量權。

配合這項修法，財政部近日修正相關減免處罰標準及裁倍表，所謂的「一定金額」也出爐。減罰標準方面，扣繳義務人在申報相關憑單期限屆滿後十日內自動補報或填發扣免繳憑單，免扣繳憑單給付總額8萬元以下、扣繳憑單扣繳稅額8,000元以下、股利憑單股利或盈餘金額8萬元以下，免予處罰。

股利 財政部 所得稅

延伸閱讀

港府稱屈公病輸入香港風險可能增加 要嚴陣以待

網傳屈公病人傳人「恐大流行」？疾管署澄清：病媒蚊傳播

財部：扣繳憑單自動補報金額符合條件 放寬免予處罰

【重磅快評】普發1萬拖半年？民進黨比川普關稅還誇張

相關新聞

天使投資人可自綜合所得扣減最多500萬元 仍要課最低稅負

《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日預告，個人適用天使投資人優惠，自綜合所得總額中減除金額，應計入...

新聞中的法律／企業營業祕密的紅線

台積電驚爆員工外洩即將量產、獨步全球2奈米關鍵技術，並將其流向境外廠商，涉案員工遭解職懲處，全案已移送檢調。據台積電表示...

漏報扣繳金額低 可免罰

配合扣繳優化新制，財政部通盤檢討修正減免處罰標準及裁罰倍數表，針對扣繳憑單申報期限截止十日內補報補繳者，免扣繳憑單給付總...

繳納大額遺產稅 三招減壓

財政部高雄國稅局表示，民眾繼承遺產，面臨一次繳納大額遺產稅的壓力，有三種方式可以減壓，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳，...

贈與股票 記得要申報

不少家長將手上股票贈與子女，希望協助孩子累積資產，但常誤以為「未超過年度贈與稅免稅額」就不需要申報贈與稅。財政部台北國稅...

房屋作社宅使用 享優稅

房屋稅差別稅率2.0新制（俗稱囤房稅2.0）上路後，「非自住住家用房屋」稅率全面調升，使多屋族稅負大增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。