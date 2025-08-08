快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

財部：扣繳憑單自動補報金額符合條件 放寬免予處罰

中央社／ 台北8日電

配合扣繳新制上路，財政部今天表示，通盤檢討修正減罰標準及裁倍表，其中包含增訂扣繳義務人於申報相關憑單期限屆滿後10日內，自動補報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單，其補報或填發金額在一定金額以下，免予處罰。

為優化扣繳制度、維護扣繳義務人權益，民國113年8月7日修正所得稅法部分條文，將扣繳義務人未依規定申報與填發憑單的罰則，由按固定金額或比率計算罰鍰，修正為按罰鍰上、下限內金額處罰，賦予稽徵機關得衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權。

配合扣繳新制上路，財政部也通盤檢討修正減罰標準及裁倍表。減罰標準方面，財政部今天表示，增訂扣繳義務人於申報相關憑單期限屆滿後10日內自動補報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單，其補報或填發金額在一定金額，即免扣繳憑單給付總額新台幣8萬元、扣繳憑單扣繳稅額8000元、股利憑單股利或盈餘金額8萬元以下，免予處罰。

同時，財政部指出，增訂逾上述10日期限自動補報或填發者，及依稽徵機關通知期限內補報或填發免扣繳憑單者，其補報或填發給付總額分別在6萬元及4萬元以下，免予處罰。

財政部表示，機關、團體、事業等有解散、廢止情事，未依限或未據實申報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單，或給付所得與非居住者，未依限或未據實申報或填發扣繳憑單，而於次年1月31日（次年1月遇連續3日以上國定假日者，為2月5日）以前自動補報或填發，減輕處罰。

財政部指出，1年內有相同違章事實3次以上者，不適用減罰標準；但依相關規定自動補報並補繳所漏稅款及加計利息免除處罰者，不計入上述相同違章事實次數的計算。

裁倍表方面，財政部說明，將未依規定期限或未據實申報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單的違章情形，按補報或填發憑單時點區分4種違章樣態，並依補報或填發金額由低至高區分4個裁罰級距，訂定不同裁罰比率。

財政部進一步指出，這次修正的減罰標準及裁倍表，有關所得稅法部分，比照113年8月7日修正公布所得稅法的施行日期，自114年1月1日生效，其餘規定（減罰標準第16條、第16條之3及第24條）自即日生效。

財政部表示，113年12月31日以前給付所得，違反扣繳、申報、填發等義務，114年1月1日尚未裁處或已裁處而尚未確定的罰鍰案件，適用上述修正規定，但修正前規定較有利扣繳義務人者，得適用修正前規定。

股利 財政部

延伸閱讀

【重磅快評】普發1萬拖半年？民進黨比川普關稅還誇張

大陸200億開支催生 幼兒大班今秋起免費 1200萬人受惠

10月普發完現金財政官員不樂觀 王鴻薇嗆：你的薪水半年後發？

繳納大額遺產稅 三招減壓

相關新聞

繳納大額遺產稅 三招減壓

財政部高雄國稅局表示，民眾繼承遺產，面臨一次繳納大額遺產稅的壓力，有三種方式可以減壓，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳，...

贈與股票 記得要申報

不少家長將手上股票贈與子女，希望協助孩子累積資產，但常誤以為「未超過年度贈與稅免稅額」就不需要申報贈與稅。財政部台北國稅...

房屋作社宅使用 享優稅

房屋稅差別稅率2.0新制（俗稱囤房稅2.0）上路後，「非自住住家用房屋」稅率全面調升，使多屋族稅負大增。

額外收施工費 須開發票

財政部中區國稅局表示，只要是使用統一發票的營業人，對於銷售貨物或提供勞務所收取的全部價款，包括額外加收的材料費、施工費等...

相差逾4倍！夫妻都有房想雙享優惠稅率 竹市稅務局教撇步

竹科新貴林男下月即將結婚，但卻發現未婚妻去年購買的套房已按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，林男擔心地價稅夫妻只能申請1處自住...

房地合一成本 減除折讓款

民眾買賣房屋申報房地合一稅時，應留意建商折讓款處理方式。財政部高雄國稅局表示，民眾入手不動產時，若建商折讓部分款項，後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。