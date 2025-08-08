財部：扣繳憑單自動補報金額符合條件 放寬免予處罰

配合扣繳新制上路，財政部今天表示，通盤檢討修正減罰標準及裁倍表，其中包含增訂扣繳義務人於申報相關憑單期限屆滿後10日內，自動補報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單，其補報或填發金額在一定金額以下，免予處罰。

為優化扣繳制度、維護扣繳義務人權益，民國113年8月7日修正所得稅法部分條文，將扣繳義務人未依規定申報與填發憑單的罰則，由按固定金額或比率計算罰鍰，修正為按罰鍰上、下限內金額處罰，賦予稽徵機關得衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權。

配合扣繳新制上路，財政部也通盤檢討修正減罰標準及裁倍表。減罰標準方面，財政部今天表示，增訂扣繳義務人於申報相關憑單期限屆滿後10日內自動補報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單，其補報或填發金額在一定金額，即免扣繳憑單給付總額新台幣8萬元、扣繳憑單扣繳稅額8000元、股利憑單股利或盈餘金額8萬元以下，免予處罰。

同時，財政部指出，增訂逾上述10日期限自動補報或填發者，及依稽徵機關通知期限內補報或填發免扣繳憑單者，其補報或填發給付總額分別在6萬元及4萬元以下，免予處罰。

財政部表示，機關、團體、事業等有解散、廢止情事，未依限或未據實申報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單，或給付所得與非居住者，未依限或未據實申報或填發扣繳憑單，而於次年1月31日（次年1月遇連續3日以上國定假日者，為2月5日）以前自動補報或填發，減輕處罰。

財政部指出，1年內有相同違章事實3次以上者，不適用減罰標準；但依相關規定自動補報並補繳所漏稅款及加計利息免除處罰者，不計入上述相同違章事實次數的計算。

裁倍表方面，財政部說明，將未依規定期限或未據實申報或填發扣（免）繳憑單及股利憑單的違章情形，按補報或填發憑單時點區分4種違章樣態，並依補報或填發金額由低至高區分4個裁罰級距，訂定不同裁罰比率。

財政部進一步指出，這次修正的減罰標準及裁倍表，有關所得稅法部分，比照113年8月7日修正公布所得稅法的施行日期，自114年1月1日生效，其餘規定（減罰標準第16條、第16條之3及第24條）自即日生效。

財政部表示，113年12月31日以前給付所得，違反扣繳、申報、填發等義務，114年1月1日尚未裁處或已裁處而尚未確定的罰鍰案件，適用上述修正規定，但修正前規定較有利扣繳義務人者，得適用修正前規定。