額外收施工費 須開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局表示，只要是使用統一發票的營業人，對於銷售貨物或提供勞務所收取的全部價款，包括額外加收的材料費、施工費等，不論以現金、轉帳或其他方式收取，均應依法開立統一發票。

中區國稅局表示，近期查核轄內一間長期承攬大型賣場冷氣安裝工程的空調設備公司時，發現該公司負責人個人帳戶，頻繁出現大額現金存入紀錄，有部分資金流向冷氣零件材料供應商。

國稅局查核發現，該公司在2020年至2022年間，到府施工時，消費者以現金支付加收費用，卻未依法開立統一發票，漏報銷售金額高達2,800萬元，逃漏營業稅達138萬餘元，已依加值型及非加值型營業稅法規定補稅並處罰鍰。

國稅局呼籲，營業人在未經檢舉、財政部指定人員調查前，主動補報補繳所漏稅款，加計利息，依《稅捐稽徵法》規定可免予處罰。

國稅局 營業稅 統一發票

延伸閱讀

新青安兩年已貸近兆元 財政部促公股銀行加速釋出房貸額度辦理

房地合一成本 減除折讓款

他網拍開九個帳號狂賺3千萬元！被國稅局抓到逃漏稅下場曝光

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

相關新聞

繳納大額遺產稅 三招減壓

財政部高雄國稅局表示，民眾繼承遺產，面臨一次繳納大額遺產稅的壓力，有三種方式可以減壓，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳，...

贈與股票 記得要申報

不少家長將手上股票贈與子女，希望協助孩子累積資產，但常誤以為「未超過年度贈與稅免稅額」就不需要申報贈與稅。財政部台北國稅...

房屋作社宅使用 享優稅

房屋稅差別稅率2.0新制（俗稱囤房稅2.0）上路後，「非自住住家用房屋」稅率全面調升，使多屋族稅負大增。

額外收施工費 須開發票

財政部中區國稅局表示，只要是使用統一發票的營業人，對於銷售貨物或提供勞務所收取的全部價款，包括額外加收的材料費、施工費等...

相差逾4倍！夫妻都有房想雙享優惠稅率 竹市稅務局教撇步

竹科新貴林男下月即將結婚，但卻發現未婚妻去年購買的套房已按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，林男擔心地價稅夫妻只能申請1處自住...

房地合一成本 減除折讓款

民眾買賣房屋申報房地合一稅時，應留意建商折讓款處理方式。財政部高雄國稅局表示，民眾入手不動產時，若建商折讓部分款項，後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。