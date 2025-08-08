房屋作社宅使用 享優稅

房屋稅差別稅率2.0新制（俗稱囤房稅2.0）上路後，「非自住住家用房屋」稅率全面調升，使多屋族稅負大增。

不過桃園市稅務局提醒，若將房屋投入公益出租或作為社會住宅使用，可適用僅1.2%優惠稅率，與最高稅率4.8％相比，最多可節省約三倍稅金。

六都目前針對非自住住家房屋稅率，皆訂在3.2％至4.8％，依持有戶數不同而適用不同稅率。為了鼓勵釋出閒置房屋，針對房東、公益出租人給予優惠稅率。

稅務局表示，只要是合法建築，供住家使用，且經主管機關認定為「公益出租人」或作為「社會住宅」，只要認定期間涵蓋課稅年度，便可享有1.2%房屋稅率，屋主無須額外申請，稅務局會主動依據主管機關提供的名單或核定函，自動調降適用稅率，若先前已按原稅率繳納，亦會主動辦理退稅，免去屋主奔波之苦。