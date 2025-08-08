贈與股票 記得要申報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少家長將手上股票贈與子女，希望協助孩子累積資產，但常誤以為「未超過年度贈與稅免稅額」就不需要申報贈與稅。財政部台北國稅局提醒，這種情況仍需向國稅局申報，取得相關證明，才能完成股票的正式移轉登記。

國稅局指出，根據《遺產及贈與稅法》規定，當贈與人在一年內贈與他人財產的總值超過免稅額時，目前規定為244萬元，應於贈與行為發生日起30日內，向主管稽徵機關申報贈與稅，但要特別注意的是，就算金額未超過免稅額，若贈與的財產涉及登記程序，例如股票、房地產等，仍必須完成贈與稅申報程序。

依規定，辦理產權移轉登記時，應檢附由國稅局核發的贈與稅繳清證明書、免稅證明書或不計入贈與總額證明書，才能進行移轉。因此，即使金額未超過244萬元，只要是需要辦理產權變更的財產，都必須完成申報，否則將無法辦理登記。

舉例來說，老張（化名）2025年5月20日贈與女兒台積電股票520股，當日收盤價為978元，總價為50萬8,560元，雖然贈與金額未超過年度免稅額，因此不需繳交贈與稅，但仍應依法完成贈與稅申報程序。

老張需準備申報書、雙方身分證影本、贈與契約書影本、股票持有證明、收盤價資料等文件，到國稅局完成申報取得「免稅證明書」，才能順利辦理股權轉移。

國稅局提醒，民眾若有計畫性贈與財產給家人，不論是否達到免稅門檻，只要涉及財產登記程序，務必主動辦理申報。

