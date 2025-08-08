繳納大額遺產稅 三招減壓

財政部高雄國稅局表示，民眾繼承遺產，面臨一次繳納大額遺產稅的壓力，有三種方式可以減壓，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳，民眾可依自身狀況彈性選擇，以利完成繳稅，但這些方式都須在繳納期限內提出，否則依法將無法適用。

首先，延期繳納是最簡單做法，只要在繳納期限內提出申請，並經稽徵機關核准，就可以將繳納期限延後兩個月，且這段延期期間不會加計利息，對於短期內資金尚未到位的納稅義務人來說，是很實用的緩衝選項。

圖／經濟日報提供

其次，若資金困難無法一次繳清，也可以選擇分期繳納。國稅局說明，依規定，當遺產稅金額超過30萬元以上時，可在繳納期間內申請最多分18期、最長三年內繳納，每一期間隔不能超過兩個月。要注意的是，分期繳納會從繳納期限屆滿隔日起開始計算利息，利率則比照郵局1年期定存利率，並依實際利率變動調整。

第三，若遇到手頭現金不足，可選擇以實物抵繳部分稅款。國稅局指出，同樣是適用於稅額達30萬元以上、且確實無法一次繳納現金的情況，實物抵繳的財產必須是納稅人所有，且為在台灣境內、容易變賣或保管的標的物。

但如果抵繳的是繼承人共同繼承遺產，則需要取得過半數繼承人及其應繼分合計過半數同意，或是取得應繼分合計逾三分之二的同意，才能提出申請。

除了前面三種現金不夠的減壓方式外，如果被繼承人在金融機構有存款，也可直接用來繳納遺產稅。國稅局解釋，這種方式又稱為存款繳納，申請條件與實物抵繳相同，也須取得繼承人過半數及其應繼分過半數，或三分之二應繼分同意，才能提出。

國稅局提醒，有意申請上述方式繳納遺產稅的民眾，務必繳納期限內提出申請，若是選擇存款繳納或實物抵繳，還需要一併附上繼承人同意書，所有申請書表可至財政部稅務入口網下載。