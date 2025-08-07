相差逾4倍！夫妻都有房想雙享優惠稅率 竹市稅務局教撇步

竹科新貴林男下月即將結婚，但卻發現未婚妻去年購買的套房已按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，林男擔心地價稅夫妻只能申請1處自住房地，不知新購的婚房是否也適用？新竹市稅務局建議可將成年直系親屬辦竣戶籍登記，就不會受到「1處」限制。

新竹市稅務局說明，雖夫妻原則上只能有1處適用地價稅自用住宅用地稅率，但如果其他房屋有成年直系親屬辦竣戶籍登記，就不會受到「1處」的限制，建議民眾可以將父母、祖父母或成年子女設籍於另1處房屋，就可以同時申請適用自用住宅用地稅率課徵地價稅。

新竹市稅務局指出，以林男例子來說，夫妻2人未來將戶籍遷入新購的婚房後，只需再將林男的父母或岳父母任一人的戶籍，遷至妻子婚前購入的套房，就不會受到「1處」的限制，2處都能申請適用地價稅自用住宅用地優惠稅率了。

稅務局表示，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率須符合3要件、2限制。3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

至於2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以1處為限。

新竹市稅務局舉例，如夫妻名下各有1處房地，只要其中1戶房屋有成年直系親屬設立戶籍，如父母、祖父母、岳父母、公婆或成年子女等，即可突破「1處」限制，再申請第2處的自住優惠稅率。

若夫妻雙方房屋，沒有其他成年直系親屬設籍也不用擔心，可共同選擇地價稅額較高的地方，申請地價稅自住優惠稅率，另1處則改按一般用地稅率課徵，這樣選擇最有利，能有效減輕地價稅負擔。

稅務局提醒，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，相差至少4倍，土地所有權人欲申請自用住宅優惠稅率，應於9月22日以前向稅務局提出申請，當年度才可適用，逾期申請者，自申請之次年開始適用。原已核准而用途未變更者，不用每年重複申請。