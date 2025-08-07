中小企業破167萬家創新高 勤業眾信教四大節稅妙招

台灣中小企業規模再創新高。根據經濟部發布的《2024年中小企業白皮書》，2023年全台中小企業家數達167萬4,061家，年增2.47%，不僅寫下歷史新高，更占全體企業總數的98%以上，就業人數占比也超過79%，銷售額占比達52.66%。專家提醒，有四項關鍵租稅優惠中小企業主與創業者務必了解，可望有效減輕稅負、提升競爭力。

在有限資源下，企業應把握政府提供的租稅優惠政策。勤業眾信聯合會計師事務所國內稅務資深會計師徐瑩瑩指出，首先，智慧財產權作價入股可緩課稅，許多新創企業或個人創業者資金有限，卻擁有寶貴的專利技術，若以智慧財產權作價入股，取得的是公司股權而非現金，根據《中小企業發展條例》第35條之1，這類股東可申請延後課稅，直到未來股票實際出售、贈與或繼承時才需繳稅，減輕創業初期現金壓力。

第二，投資高風險新創公司有個人綜所稅減免，依據《產業創新條例》第23條之2，個人若投資設立未滿五年、經核定為高風險新創的國內公司，只要投資50萬元以上並持有三年，可自持有滿三年當年度的綜合所得中，扣除50%的投資額，最高可減免500萬元，若非屬國家重點產業則上限為300萬元。相關產業認定標準仍待主管機關公告。

第三，增僱與加薪員工可加成減除薪資費用，針對人力吃緊的問題，若中小企業增聘24歲以下或65歲以上本國基層員工，並提高整體薪資總額，可就該新增人員的薪資金額的200%，從營所稅中加成減除；若是調高現有員工薪資，非因法定最低工資調整而增加的部分，也可按175%加成減除。不過，這兩項優惠不可重複適用於同一筆薪資增額。

第四，研發支出與設備折舊有優惠，依據《中小企業發展條例》第35條，中小企業可將當年研發費用的15%或10%，選擇其一抵減營所稅額，最多抵到總稅額的30%。此外，研發用的設備可縮短折舊年限一半，讓企業提列成本更靈活，有利財務操作。

徐瑩瑩提醒，中小企業若同時符合多項租稅優惠條文，須擇一使用，不得重複享有，例如研發抵減部分，產創條例與中小企業發展條例都提供優惠，企業僅能選擇其中之一，建議企業提前與會計師討論評估，善用制度資源，讓節稅成為營運助力。