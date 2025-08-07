囤房稅2.0 排除兩類房屋

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

為進一步落實房屋稅差別稅率（俗稱囤房稅2.0）制度，財政部日前預告草案，明定特定用途的住家用房屋不計入納稅人全國持有的應稅房屋戶數，也不適用高稅率，相關函令回溯自2024年7月1日生效。

根據預告內容，這項新增排除規定主要針對兩類房屋。第一為經主管機關依法核准設立、提供住宿服務的社會福利機構，包括身心障礙福利機構、一般或精神護理之家、精神復健機構，及收容兒少的安置教養機構。

因為這類機構具公益性質，使用目的與一般住宅不同，財政部認為應從應稅房屋認定中排除，以避免影響實際負責營運的法人或機構稅負。

第二為宗教團體所有、專供傳教人員居住的房屋，但需與寺廟或教堂分開、不在同一建築或基地範圍內，這些房屋同樣具有特定公益性質，並非用於出租或營利，因此也不納入計算全國應稅房屋總戶數及差別稅率適用範圍。

財政部 囤房稅

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