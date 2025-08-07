土地重劃優稅 逐步收回

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

土地若位於市地重劃區，依《土地稅法》規定，重劃期間因無法使用、無收益，地價稅可全免，等重劃完工並領回土地後，前兩年地價稅可減半徵收，第三年起恢復全額課稅。

嘉義縣財稅局提醒，民眾若發現地價稅額明顯變高，可能與重劃期滿、進入正常課稅階段有關，並非稅率突然調漲。

財稅局以嘉義縣轄區為例，太保市、中埔鄉部分地區屬市地重劃範圍，近年重劃工程陸續完成，土地分回後進入正常課稅期，部分民眾今年收到的地價稅單稅額明顯比前兩年高，主要是因為減半徵收期滿，恢復全額課稅所致。

民眾若所持土地符合自用住宅、寺廟、學校用地，或為巷道、騎樓等具減免資格者，務必9月22日前提出地價稅減免申請，經審查通過後，當年度即可適用優惠稅率，若逾期申請，將自次年起才可適用，無法追溯。

地價稅 重劃區 自用住宅

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