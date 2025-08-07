分散銷售額避稅 行不通

數位經濟愈來愈發達，許多人透過網拍為業，財政部北區國稅局發現，有網拍業者刻意分散成多個帳號「化整為零」，將銷售額壓在營業稅起徵點以下，藉此避稅或避開發票，國稅局已針對類似情況加強查核。

北區國稅局表示，民眾若以營利為目的，在網路銷售商品或提供服務，不論使用幾個帳號、透過多少平台或社群媒體，只要是由同一人實際經營，所有銷售額都必須合併計算。

國稅局說明，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，一旦營業人當月合計銷售額達到營業稅起徵點，也就是銷售貨物當月達10萬元，或銷售勞務達5萬元，即須辦理稅籍登記；若每月銷售達20萬元以上，更須開立統一發票。

國稅局近期查核發現，有些網路賣家會以配偶、親友名義申請多個帳號分散交易，試圖規避登記與開發票義務，但稅務機關早已掌握相關風險，目前正強化蒐集線上交易資料，針對疑似規避課稅的情形加強查核。

國稅局舉例，網路賣家小明（化名）自2023年起，於某知名電商平台以九個不同帳號銷售電玩主機與熱門商品，實際上卻是由小明本人統一經營，他早在2023年1月銷售額就已達營業稅起徵標準，但始終未申請稅籍登記，在2023年2月至2024年12月期間，累計銷售金額高達3,455萬元，超過統一發票使用門檻。

最終，國稅局補徵小明應繳營業稅約172萬元，並依相關法條處罰鍰86萬元。

國稅局呼籲，網路銷售業者應主動檢視自身於各平台、社群的總銷售額。若應申請稅籍登記但尚未辦理者，只要在未被查獲、未接到通知前主動申報、補稅並補繳利息，可免除處罰。