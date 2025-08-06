排碳大戶申請碳費優惠費率 首年比例94％

環境部6日下午召開碳費費率審議會，環境部次長施文真表示，今年總計有464廠符合碳費徵收對象，其中有321廠已提出申請自主減量計畫，比例高達94％，其中有21％選擇每噸50元的優惠費率、79％選擇每噸100元。

碳費制度正式上路，2025年開始針對年排放量2.5萬公噸CO2e 以上電力業、燃氣供應業及製造業開徵碳費，預估252家企業（464廠），其中包括132間上市櫃公司。這些排碳大戶明年5月時將會依照今年排放量申報繳納碳費。

今年第一次碳費費率審議會昨日下午正式召開，環境部氣候變遷署先針對自主減量計畫申請情況進行報告，依去年盤查登錄資料推估徵收對象涵蓋約464廠，截至8月1日，共321廠提出申請，其中21％選用每噸50元的優惠費率、79％選用每噸100元；另有115廠完成意願登記，正在補充技術資料中。

在自主減量計畫申請廠家中，以半導體業為大宗，其次為化學原料業；從排放量來看，以每年4至10萬噸與10至50萬噸的申請廠數最多，分別有137廠、136廠，但也有54廠並未提出申請。

施文真解釋，尚未提出申請的業者有些還在調整產線規模，有些則是因為在徵收門檻附近、想力拚脫離徵收對象，有些則是因為排放量大，但仍在評估要如何進行自主減量比較符合減碳效益。

另外，碳費費率審議會也針對「高碳洩漏風險事業認定原則規劃」進行討論。施文真指出，目前有兩層次，層次一主要參考歐盟的標準，依照行業別來認定，經審查後適用至2030年，層次二則是考量產業國際競爭力，每年都要提交申請，經審查後適用該年度。

針對層次二，委員們也有諸多討論，建議不只是要看直接受衝擊的出口產業，若國內產業遇到開放項目而衝擊，也是要被照顧。施文真也舉例，財政部日前公告對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅，因此業者若用有這項產品產線達一定比例時，就可以來申請適用。

由於碳費徵收費率為每噸300元，業者若申請自主減量計畫，選擇附表一可適用每噸50元的優惠費率、附表二則適用每噸100元，再加上若符合高碳洩漏風險事業，初期還可以打兩折。