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他網拍開九個帳號狂賺3千萬元！被國稅局抓到逃漏稅下場曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局提醒，網拍只要是同一人經營，無論使用多少平台帳號、社群媒體或親友名義，銷售額都必須合併計算。圖／聯合報系資料照片
國稅局提醒，網拍只要是同一人經營，無論使用多少平台帳號、社群媒體或親友名義，銷售額都必須合併計算。圖／聯合報系資料照片

網路賣家小明（化名）自2023年起，在某知名電商平台開設多達九個帳號販售電玩主機與熱門商品，雖然帳號分屬不同名義，但實際皆由小明本人經營。經財政部北區國稅局查核發現，小明早在2023年1月銷售額就已達營業稅起徵標準，卻遲未申請稅籍登記。之後自2023年2月至2024年12月間，累計銷售金額更高達3,455萬元，超過開立統一發票的門檻，最終遭補稅約172萬元，並處罰鍰86萬元。

國稅局指出，該案為近期網路銷售查核案例之一，顯示部分賣家企圖以多帳號規避申報與開發票義務，但實際上只要是同一人經營，無論使用多少平台帳號、社群媒體或親友名義，銷售額都必須合併計算。未來將持續加強比對網路交易資料，擴大稽查力道。

依據《加值型及非加值型營業稅法》規定，個人銷售貨物當月達10萬元，或銷售勞務達5萬元者，應辦理稅籍登記；若每月銷售達20萬元以上，則須使用統一發票。許多網路賣家誤以為只要分帳號、不開店面就能避稅，實則不符法規。

國稅局提醒，若民眾以營利為目的從事網路銷售行為，應主動檢視自身於各平台與社群的銷售總額。若已達起徵標準卻尚未登記，只要在未被檢舉、未遭查核前主動補辦稅籍登記、補繳稅款與利息，可依《稅捐稽徵法》第48條之1規定免除處罰，勿因心存僥倖而付出高額代價。

平台 國稅局

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