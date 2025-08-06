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肯定我國財政表現 惠譽維持我國長期主權信用評等佳績

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

惠譽（FitchRatings）於8月5日發布新聞稿，確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績，肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律。

財政部表示，2025年全球經濟成長動能趨緩，貿易壁壘升溫，加上地緣政治風險再起等不確定因素，及極端氣候造成災害等負面衝擊，該部將持續透過審慎及彈性財政政策，以因應產業及社會發展需要，同時優化財政治理，謹守財政紀律，厚植財政量能，共同打造我國永續發展堅韌基礎。

惠譽表示，我國顯著淨外部債權人地位、妥慎財政管理能力及具競爭力之經商環境係支持評等結果關鍵因素；我國整體稅課收入表現優於預期及政府支出略低於預算數，致2024年度各級政府財政盈餘（包含特別預算）占GDP比率0.4％，惠譽預測2025年度稅課收入表現優異，各級政府仍將有微幅財政盈餘。

惠譽推估我國各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率穩定下降，自2024年之31％下降至2027年之27％，反映低財政赤字及穩健經濟成長，預期政府將運用歲計賸餘支應額外財政支出，抑制債務增加，並肯定我國恪遵公共債務法規定之GDP 50％上限，係維持中期財政紀律良好基石。

惠譽 債務

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