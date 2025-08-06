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立院三讀 罐裝無糖飲料免貨物稅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

立法院昨天三讀通過「貨物稅條例」修正條文，電視機、錄影機、電唱機、錄音機四大家電免徵貨物稅；為增進國人健康，罐裝無糖飲料也免課徵貨物稅，另加設附帶決議，要財政部、消保機關追蹤業者有沒有將減稅利益回饋消費者。

鑒於部分電器商品已多屬民生必需品，持續課徵貨物稅不僅不合時宜，加上替代性產品日新月異，導致稅收每況愈下，持續課稅的正當性與公平性降低，其中，電視機、錄影機、電唱機、錄音機已是家中必需品且稅收低於一億元，免徵貨物稅。

貨物稅 立法院

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