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五商品免貨物稅 立院過關

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院會5日三讀通過《貨物稅條例》修正，包括包裝無糖飲料以及四大家電：電視機、錄影機、電唱機、錄音機，未來皆免徵貨物稅。記者林伯東／攝影
立法院會5日三讀通過《貨物稅條例》修正，包括包裝無糖飲料以及四大家電：電視機、錄影機、電唱機、錄音機，未來皆免徵貨物稅。記者林伯東／攝影

立法院會昨（5）日三讀通過《貨物稅條例》修正，包括包裝無糖飲料以及四大家電：電視機、錄影機、電唱機、錄音機，未來皆免徵貨物稅。三讀法案並附帶決議，請財政部、消保機關追蹤業者，是否將減稅利益回饋消費者。

財政部先前表示，參考飲料公會所提數據，包裝無糖飲料免貨物稅，每年減稅利益約14.8億元；另外，四大家電每年課徵貨物稅約1.2億元。換言之，五項商品免貨物稅後，每年減稅利益約16億元。

立法院財政委員會6月排案審查貨物稅條例，朝野立委總共提出多達11版本，減稅項目五花八門。而在討論過程中，以包裝無糖飲料以及四大家電較具共識，送出委員會，立法院會昨日三讀。未來消費者購買無糖飲料、電視機等，將有機會更便宜。

根據民進黨立委鍾佳濱等人提案說明，鑑於我國肥胖、代謝症候群及心血管疾病的上升趨勢明顯，含糖飲料量與心血管疾病死亡風險有很強連結，同時具致癌風險，為使國人減少糖分攝取以增進健康，因此提案修法，無糖飲料免徵貨物稅。

民眾黨團則提案，目前課徵貨物稅的電器類貨物已屬一般家庭的民生必需品，電器類貨物可取消貨物稅，持續課徵電器類貨物稅不僅不合時宜，更因為替代性產品日新月異，導致稅收每況愈下，認為應立即廢除課稅項目，僅保留部分高耗能電器，待貨物稅併同整合綠色稅制時，一併檢討處理。

立法院三讀條文明定，飲料品，凡市場機制的飲料品都算，分為兩種稅率。稀釋天然果蔬汁從價徵收8%、其他飲料品15%；前項飲料品「無添加糖者」及合於國家標準之純天然果汁、果漿、濃縮果汁、純天然蔬菜汁者免稅。

三讀條文指出，四大家電核課10%至13%不等的貨物稅，其中電視機課徵貨物稅13%、錄影機13%、電唱機10%、錄音機10%，由於已是家中必需品且稅收低於1億元，且是家庭生活需要用品，因此修法後免徵貨物稅。

財政部表示，貨物稅本來就有引導消費者消費行為的功能，如果以健康因素，立委們希望可以將免徵，實現貨物稅引導消費者效果，以及減徵貨物稅也支持價格應該回饋給消費者，降低原來價格。

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顧國人健康 立院三讀包裝無糖飲料免貨物稅

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