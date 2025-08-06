凱博觀點／越南三大重磅新制上路

近年來，越南在吸引外資與完善稅制的政策雙軌下，逐步推動多項法令變更，對外國投資者的實務操作產生深遠影響。

一、電子身分識別帳號（VNeID）：自2024年7月1日起，越南全面推行VNeID。根據規定，企業辦理大部分行政手續、稅務申報等，都需法人代表使用VNeID進行認證。過去部分外國法人代表並未長期居住越南，也未申辦暫住證，未來將無法註冊VNeID，進而可能影響公司日常營運。這使得企業在任命法人代表時，需優先考量是否具備長期居留條件，甚至需重新任命具備資格的在地高層作為法人代表。

二、租稅優惠不再普遍適用：2025年10月1日起實施的新企業所得稅法修正案，調整多項租稅優惠條件，對新設投資案影響尤鉅。過往常見的「二免四減半」優惠將不再普遍適用，而是依據行業類別、地區政策與環境標準進行嚴格審查，尤其高汙染、低附加價值產業將不再享有自動性租稅優惠。新制導向「針對性優惠」，鼓勵高科技、綠能及生技等特定領域投資。這意味外資企業在規劃投資架構與預估投資報酬時，須更細緻評估所在地區與產業是否符合租稅優惠條件。

三、出售越南公司資本利得稅制改變：越南政府針對公司股份轉讓的資本利得稅制度進行修訂。過去外資企業在轉讓越南子公司股權時，若為非上市公司股份或有限公司出資額係就淨收益20%課稅。新法上路後，將依交易價格乘以固定稅率計算，不再以利潤為基礎。此舉簡化稅務機關查核流程，僅需參照市場公允價值，即可調整申報金額。

另外，針對透過出售境外母公司股份以間接轉讓越南子公司股權的規避行為，新法也納入課稅範圍，並同樣按固定稅率課徵。

凱博聯合會計師事務所將於8月中旬舉行線上研討會，針對越南最新法令修訂進行全面剖析，歡迎參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所越南區域總監）