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電動車輛免徵牌照稅 財政部提草案再延長四年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為鼓勵民眾使用低污染車輛，以利電動車產業發展，財政部日前公告《使用牌照稅法》修正草案，將直轄市及縣（市）政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限，延長四年至2029年12月31日止。

《使用牌照稅法》於1945年6月11日制定公布，至今歷經多次修正，最近一次修正公布日期為2025年1月24日。前次修法中，直轄市及縣（市）政府在2025年底前，可對電動汽車與電動機車免徵牌照稅，並交由財政部備查。也就是由財政部授權交由各地方政府決定，行車執照地址登記於該縣市的電動車輛是否可免徵牌照稅。

各地方政府對電動車皆免徵使用牌照稅，過去13年來也有顯著成長。據統計，在電動汽車部分，由2012年時的300多輛，增至2025年逾9.7萬輛，成長306倍；電動機車也從近3.2萬輛增至約77.5萬輛，成長24倍。

財政部公布公告《使用牌照稅法》修正草案。財政部指出，為節能減碳，鼓勵民眾使用低污染車輛，以利我國電動車輛相關產業發展，達成政府運具電動化階段性目標及實現2050淨零排放目標。又依《納稅者權利保護法》第六條第一項規定，租稅優惠應以達成合理政策目的為限，爰修正第二項各款，將直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限，將其期限延長四年至2029年12月31日止。

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