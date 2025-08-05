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強化邊境查緝 上半年查獲逾3萬件仿冒品、市值達4.7億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部關務署表示，為保護智慧財產權及民眾權益，海關持續強化邊境查緝，今年上半年已查獲195案侵權案件，仿冒品數量逾3萬件，侵權市值達新臺幣4億7千萬元，展現海關智慧財產權邊境查緝具體成效。

關務署說明，上半年緝獲仿冒品以藥品、3C產品及生活用品為大宗，該等商品與民眾健康、資訊安全及日常生活密切相關，若流入市面，不僅侵害廠商聲譽，更可能損害民眾健康及社會安全。

關務署進一步說明，隨著跨境電商繁盛，邊境緝獲之仿冒品以快遞貨物進口占多數，且主要來自中國大陸及香港。不肖業者為規避海關查驗，常將仿冒品以分批、少量方式夾帶進口，該署呼籲民眾網購時審慎留意商品來源，以免購入仿冒品損害自身權益，甚至誤蹈法網。

關務署最後表示，海關將持續強化關員專業知能，並結合風險分析及智慧查驗等科技手段，提升查緝效能，積極阻絕仿冒品流入我國，確保邊境安全，並營造公平有序之市場交易環境。

仿冒 海關 智慧財產權

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