法院判決交易無效 可退稅

若民眾原本因土地買賣或贈與辦妥所有權移轉登記，後來法院判決該筆交易無效，並恢復為原所有權人，這筆交易所繳的土增稅可退回，但退稅有時效，自判決確定起十年內未申請就會喪失權利，財稅局提醒務必把握時間。

屏東縣財稅局解釋，土增稅是因「土地所有權移轉」而課徵的稅捐，例如買賣、贈與等行為都屬於課稅範圍。但若這些行為後來經法院判決確認無效，且所有權已辦理「塗銷登記」回復為原地主名下，等於該筆移轉關係根本不存在，依法原先課徵的土增稅也應退還。

舉例來說，甲與乙進行土地買賣並完成登記，甲繳納土增稅後，若日後發生糾紛並由法院判決該買賣行為無效，乙的所有權移轉遭撤銷、土地登記回復到甲名下，這時甲就可向稅捐機關申請退還當初所繳的土增稅。

但民眾要注意，根據稅法規定，退稅請求權自「法院民事判決確定之日」起計算，超過十年即會失效。