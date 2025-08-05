AI基本法關鍵條文 無共識

立法院教育及文化委員會與交通委員會昨（4）日初審《人工智慧基本法》，雖送出委員會、完成初審，不過多數關鍵條文並無共識，仍待朝野協商。

歷經一年半跨黨派協商與密集審議，AI基本法草案昨日通過立法院委員會審查，國民黨立委、教文委員會召委葛如鈞表示，台灣跟上全球AI治理與發展潮流，寫下立法新頁，AI治理邁入歷史性時刻。

昨日審查過程中，朝野立委皆提出版本，希望在AI時代，能促進專法邁進，也有助相關產業持續發展；不過行政院尚未將版本送到立法院。經過討論，朝野對於關鍵條文無共識，最後召委葛如鈞裁示送出委員會，後續需朝野協商。

根據各立委版本，主要分歧在於是否訂定罰則、監管力度區分機制、與其他法案競合時的處理方式、主管機關等，關鍵條文仍需留待朝野黨團協商。