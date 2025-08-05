AI基本法關鍵條文 無共識
立法院教育及文化委員會與交通委員會昨（4）日初審《人工智慧基本法》，雖送出委員會、完成初審，不過多數關鍵條文並無共識，仍待朝野協商。
歷經一年半跨黨派協商與密集審議，AI基本法草案昨日通過立法院委員會審查，國民黨立委、教文委員會召委葛如鈞表示，台灣跟上全球AI治理與發展潮流，寫下立法新頁，AI治理邁入歷史性時刻。
昨日審查過程中，朝野立委皆提出版本，希望在AI時代，能促進專法邁進，也有助相關產業持續發展；不過行政院尚未將版本送到立法院。經過討論，朝野對於關鍵條文無共識，最後召委葛如鈞裁示送出委員會，後續需朝野協商。
根據各立委版本，主要分歧在於是否訂定罰則、監管力度區分機制、與其他法案競合時的處理方式、主管機關等，關鍵條文仍需留待朝野黨團協商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言