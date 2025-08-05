企業報稅 別錯列成本、費用

財政部台北國稅局表示，公司辦理營利事業所得稅結算申報時，應確實依性質區分「營業費用」與「營業成本」，若混淆入帳，將影響稅務計算結果，可能因不符稅法規定而遭調整補稅。

台北國稅局指出，依據「營利事業所得稅查核準則」規定，企業的費用與損失應依其性質分別列為「營業費用」，像是如銷售費用、管理費用，無論銷售是否增加，都會持續產生的支出；或「營業成本」，像是製造費用，隨著銷售增加，會跟著提高的支出。

另外，類似的費用根據產業類型不同，可能也會分別列為費用或成本，企業應釐清支出性質。

若企業在帳列時未妥善區分，稽徵機關查核時將依實際性質轉正，並可能因此重新計算課稅所得。

舉例來說，甲公司從事環境顧問業務，申報2023年營所稅時，列報營業收入為1億9,500萬元，營業成本為5,200萬元，國稅局調查後發現，甲公司將屬於成本性質的環境檢測人員薪資、保險費等費用共1,950萬元，誤列於營業費用中，經調整後，營業成本增至7,150萬元。

國稅局指出，問題在於，甲公司未編製成本分析表，依規定需改採核定方式計算成本，根據其行業同業利潤標準毛利率69%，稅局計算其營業成本應為6,045萬元（即營業收入1億9,500萬元乘上31％）。

調整後的營業成本7,150萬元，比按照同業標準所計算的成本6,045萬元，多列了1,105萬元，被國稅局以20％稅率計算，補稅221萬元。

換言之，對這家公司來說，錯列成本、費用、且未編製成本分析表的代價，高達200多萬元。

國稅局說，類似錯誤在查核中並不罕見，尤其服務業、顧問業或營建業等未明確劃分支出性質者，更容易發生成本、費用混列的情形，企業若未妥善準備成本分析或帳務資料，一旦遭採核定成本計算，可能無法如實反映實際經營支出，導致所得被調高，衍生補稅與利息負擔。

國稅局提醒，企業與財會人員平時應建立健全帳務系統，申報前確實檢視各項支出性質，避免錯誤歸類導致稅務風險，尤其薪資、租金、外包等人事與營運支出，若屬直接產出活動，應正確區分支出性質，以免稅負增加、得不償失。