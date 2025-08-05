保單變更要保人 視同贈與

財政部台北國稅局表示，若父母將保單要保人變更為子女，即便沒有金錢往來，也視同無償轉讓保單價值，依法屬於贈與行為，必須申報並繳納贈與稅，否則將被補稅、甚至挨罰。

台北國稅局表示，根據《遺產及贈與稅法》規定，當財產所有人無償將資產轉讓給他人，並獲對方同意接受時，即構成贈與行為，需依照規定申報贈與稅。

這在保單轉讓上也同樣適用，國稅局指出，實務上，常見父母以自己為要保人並繳納保險費，而在子女成年後，透過變更要保人方式，將保單轉移給子女，儘管只是紙上變更，卻視同財產移轉，須依照保單變更當日的「保單價值準備金」金額申報贈與稅。

舉例來說，小美（化名）於2023年投保年金保險，保單以她本人為要保人，女兒為被保險人，到了2025年2月，她將要保人變更為女兒小花，但未依法申報贈與稅。

國稅局查核後，認定當時保單價值準備金為500萬元，超過當年度贈與免稅額（244萬元），因此要求小美需補繳稅款25.6萬元，並另處罰鍰。

另外國稅局提醒，如果保戶在變更要保人後兩年內死亡，且變更後的要保人為過世者（被繼承人）的配偶及依民法各順序繼承人與其配偶，則贈與保單應併入遺產總額，課徵遺產稅。

國稅局提醒，若民眾已完成保單要保人變更，但尚未申報贈與稅，只要尚未被檢舉或遭查核調查，可主動向國稅局補報補繳，並可依《稅捐稽徵法》規定，加計利息後免罰。