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多屋族房屋稅壓力山大 稅務局教你這招稅金省三倍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
多屋族將房源釋出，能降低稅務負擔。記者游智文／攝影
多屋族將房源釋出，能降低稅務負擔。記者游智文／攝影

房屋稅差別稅率2.0新制（俗稱囤房稅）上路後，針對「非自住住家用房屋」稅率提高至3.2%至4.8%不等，大幅增加房東稅負。不過，桃園稅務局提醒，若將房屋投入公益出租或作為社會住宅使用，則可享有僅1.2%的優惠稅率，最高稅金可省下三倍，藉此鼓勵閒置房屋活化利用，增加租賃市場供給。

稅務局指出，只要是合法建物，且供住家使用，經主管機關認定為公益出租人或社會住宅，於有效期間內，稅務局會主動依據主管機關提供的名單或核定函，核定適用1.2%優惠稅率徵收房屋稅，無須屋主再額外提出申請。若納稅人已依原稅率繳納過高的房屋稅，稅務局也會主動辦理退稅。

稅務局提醒，房屋稅按「年」為單位課徵，每年稅期從前一年的7月1日開始至當年的6月30日止，只要認定期間涵蓋課稅年度，即可適用優惠稅率。例如，若某房屋被認定為公益出租或社宅的期間為2025年4月1日至2026年5月31日，則2025及2026兩個課稅年度的房屋稅都能享有1.2%的優惠稅率。

新制上路後，稅率差距擴大，納稅人若持有非自住房屋但未活化使用，將面臨明顯的稅負壓力；反之，若配合政策投入公益出租或社宅計畫，則能在降低稅金支出的同時，也協助穩定租屋市場。

房屋稅 社會住宅

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