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房東租金獲綜所稅的房屋租賃所得租稅優惠 三個樣態

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部高雄國稅局提醒房東應誠實申報租金收入，房東若符合三種特定條件，可分別適用不同租稅優惠。圖／AI生成
財政部高雄國稅局提醒房東應誠實申報租金收入，房東若符合三種特定條件，可分別適用不同租稅優惠。圖／AI生成

為維護租稅公平，財政部近年持續加強查核個人房屋租賃所得申報情形，財政部高雄國稅局提醒房東應誠實申報租金收入，房東若符合三種特定條件，可分別適用不同租稅優惠。

高雄國稅局表示，一般而言，個人出租房屋收取租金，應以全年租賃收入減除必要損耗及費用後餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額辦理結算申報；若無法提出確實證據來核實減除，則按租賃收入的43％計算必要損耗及費用。

房東可享租賃所得租稅優惠
房東可享租賃所得租稅優惠

如果房東將房屋出租給接受政府租金補貼者、提供社會住宅使用、委託代管業或出租給包租業轉租時，還可享有綜所稅的房屋租賃所得租稅優惠。

國稅局指出，若房東出租給接受政府各項租金補貼者，可依住宅法第15條規定，每屋每月享有1.5萬元免稅額；若出租做為社宅使用，每屋每月享有1.5萬元免稅額，同時必要損耗及費用可以租賃收入60％計算。

若房東依照租賃住宅市場發展及管理條例，將住宅委託「代管業」管理或出租給「包租業」轉租，且契約約定供居住使用一年以上者，每屋每月免稅額度為6,000元，在計算必要損耗及費用時，超過6,000至2萬元部分，適用53％、超過2萬元部分適用43％。

舉例來說，王先生2024年1月至12月間分別將A屋、B屋、C屋及D屋以每月租金2.3萬元出租給符合法定條件的不同對象，但沒有檢附相關費用憑證據實減除。

王先生2025年申報2024年綜所稅時，應申報租賃所得，適用接受政府各項租金補貼者，扣除免稅額後、應申報租賃所得為54,720元；提供作為社宅使用者，應申報租賃所得為38,400元；交由包租代管業者轉租者，應申報99,480元。若不符所有優惠條件者，則應申報租賃所得157,320元。國稅局提醒，納稅人應自行檢視以往年度是否出租房屋未依規申報租金，如有短漏報所得，在未經檢舉、未經稽徵機關指定人員調查前補報補繳稅款並加計利息，即可免罰。

免稅額 租金補貼

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