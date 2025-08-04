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新聞中的法律／商家捍衛商譽 應謹慎蒐證

經濟日報／ 林司涵（司宇律法諮詢事務所所長）

現代人無論是網路購物，或是到餐廳用餐，通常都會習慣性地先查看其他網友的回饋與評論，再決定是否購買或用餐。因為大多數人認為網友的「真實回饋」往往比商家自行撰寫的內容更具「公信力」。然而，當這樣的消費習慣成為常態後，也逐漸有人發現，某些網友的評論中似乎也摻雜了一些「不實」或「惡意」內容。當遇到這種情況時，商家應謹慎蒐集證據，以便在必要時提出告訴，捍衛自身商譽。

其實，在網路上公開發表評論本身並不違法。根據《中華民國憲法》第11條規定，言論自由是人民的基本權利。然而，言論自由並非毫無限制，仍可透過法律加以規範。若消費者確實親身體驗過商家的服務或收到商品，基於自身經驗所發表的評論，基本上屬於合理評論範疇，通常不會涉及法律責任。

但若消費者本身並未有「實際」體驗或經歷，就對商家發表不實評論，甚至使用侮辱性語言，則可能構成刑法上的妨害名譽

這類情形涵蓋在網路上發表的各種言論，無論是留言、評分、拍攝影片分享使用心得，或將評論上傳至如 YouTube 等平台，若內容涉有不實或不當言語，皆可能觸犯刑法第309條的公然侮辱罪、第310條的加重誹謗罪，或第313條的妨害信用罪。

舉例來說，若甲君於7月30日到某家餐廳用餐，並因為覺得餐點難吃、甚至發現食物中有頭髮，而上網批評，這樣的評論通常不會觸法；但若甲君根本沒去過該餐廳，卻在網路上誣指餐廳使用過期食材，而該言論並非事實，則可能涉及誹謗罪。

若甲君只是單純謾罵，例如使用三字經或進行人身攻擊，則可能構成公然侮辱罪。依刑法規定，公然侮辱他人者，可處拘役或9,000元以下罰金。

此外若散布如商家欠錢不還、逃避貨款等非事實內容，則可能觸犯刑法第313條妨害信用罪。依規定，散布流言或以詐術損害他人信用者，可處兩年以下有期徒刑、拘役或科、併科20萬元以下罰金。若透過廣播、電視、電子通訊、網路等工具為之，則可加重其刑至二分之一。

至於甲君若確實有消費經驗，但其上網評論內容與事實嚴重不符，商家可截圖保留該負評內容，並提出證明產品與服務並無問題，進而依刑法第310條加重誹謗罪對甲君提告。該罪可處一年以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金；若為散布文字、圖畫，則屬加重誹謗，刑度提高至兩年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

不過，由於上述三項罪名皆屬告訴乃論之罪，因此商家平時應建立自我保護機制，例如每筆訂單出貨時拍照、錄影，保留完整紀錄。若真的遇到問題，也可先向平台申訴，或於發現惡意留言時，主動提起法律行動，於關鍵時刻捍衛自身權益與商譽。（記者余弦妙採訪整理）

消費 平台 妨害名譽

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