百萬退稅到手又飛了！老父一疏忽慘遭稅局全部追回

想用賣屋換新屋申請退稅，要留意別踩地雷，以免資格被收回。財政部高雄國稅局提醒，申請重購退稅雖可減輕賣屋稅負，但若新購房屋在5年內被移轉、出租或改為非自住用途，將視為違規使用，必須全數補繳先前退還的稅金。

依據《所得稅法》第14條之8與相關申報規定，民眾出售原本的自住房地後，若在兩年內另行購買其他自住用房地，可按重購金額占原出售金額的比例，申請扣抵應繳或退還已繳納的房地合一稅。這項優惠分為「先賣後買」與「先買後賣」兩種情況，只要符合條件即可申請。

不過，為防堵藉重購名義規避稅負的情形，規定新購自住房地必須在重購後持續作為自住使用達5年，只要在這段期間內出現以下任一情形，都會被認定不符自住條件而遭追稅，包括第一種是轉讓房屋（繼承除外）；第二種為戶籍遷出（除非因子女就學、公務派駐國外或死亡等特殊情形）；第三種則是將房屋出租、轉供營業或執行業務使用。

舉例來說，老馮（化名）在2022年3月以1,000萬元售出A屋並繳納房地合一稅100萬元，當年9月以1,200萬元購入B屋作為新自宅，並申請退還A屋的稅金100萬元。

但老馮一時沒注意到，2024年將B屋贈與兒子，以為非買賣只是贈與，不會違反重購退稅資格，但國稅局查獲後，因老馮持有B屋才兩年，而且已經過戶給兒子，在列管期間內移轉就屬違規，追回原先退還的稅額。

國稅局強調，申請重購退稅的民眾務必注意後續使用規定，否則一旦違反，除了得補繳原退稅金額，也可能衍生罰則，得不償失。