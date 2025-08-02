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男買房折讓百萬沒申報 四年後賣出竟要吐回一半

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局官員透露，建商若有折讓都會向稅局通報，民眾有無申報一查就知道。（本報資料照片）
國稅局官員透露，建商若有折讓都會向稅局通報，民眾有無申報一查就知道。（本報資料照片）

民眾買預售屋時若與建商另議「折讓」裝潢費，報稅卻未將折讓款從取得成本中扣除，恐遭國稅局認定虛報成本、少報所得，不僅要補稅，還得挨罰。財政部高雄國稅局提醒，這類「看不到的折讓」其實都有紀錄，切勿心存僥倖。

國稅局分享，納稅人小陳（化名）在2019年向建設公司購屋，建商事後給了175萬元裝潢折讓，但該金額未寫入買賣契約，2023年甲先生出售房屋並申報房地合一稅時，未從成本扣除這筆折讓，導致虛列成本，國稅局經比對建商開立的「折讓證明單」，認定甲先生少報所得，補稅61萬2,500元，另加罰金19萬6,000元。

國稅局官員說明，購屋雙方若於簽約後另議折讓，建商依法會開立「營業人銷貨折讓證明單」，並在營業稅申報中扣除該筆金額，這些資料也會通報國稅局備查，若納稅人報稅時直接用買賣契約總價當成本，未扣除折讓，等於多報成本、少報所得，稅務系統一比對就能查出破綻。

國稅局強調，若納稅人明知有折讓款卻未扣除，將依違章情節處較重罰鍰；但若尚未遭查獲前主動補報補繳，並加計利息，可適用免罰規定。提醒民眾如有類似情況，盡早向所轄稽徵機關申報，以免損失擴大。

建商 國稅局 房地合一稅

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