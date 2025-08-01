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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

免稅車條件不變 免逐年申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中稅務局表示，身心障礙者若已申請通過車輛使用牌照稅免稅，只要免稅條件沒有改變，就能持續享有免稅優惠，不需每年重新申請，以簡化流程，同時減輕納稅人負擔。

但若條件改變，例如身障證明遭註銷、戶籍遷移導致車主與身障者不同戶籍地、車主或身障者因長期出境而被戶政機關註銷戶籍、車輛用途變更或已轉賣等，都會被視為不再符合免稅資格，稅務局將自該條件變更日起恢復徵收牌照稅。

稅務局指出，使用牌照稅是按日計算，若在中途失去免稅資格，恢復課稅起算點即為免稅條件不符的當天，因此民眾要特別留意戶籍與車輛登記異動狀況，以免衍生租稅負擔。反之，若民眾日後恢復免稅條件，例如重新設籍與身障者同一戶、重新取得身障證明等，可即刻透過稅務局官網線上申請免稅，或親自前往地稅局各分局申辦，保障自身權益。

稅務局提醒，家中若有免稅車輛，應確認其適用免稅條件是否變更，以免違反規定，衍生補稅。

免稅 身障者 牌照稅

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