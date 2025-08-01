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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

退貨折讓 當期減列進項稅額

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，營業人申報營業稅時，若因進貨退出或辦理折讓，而收回部分營業稅額，應在退貨或折讓實際發生當期，主動扣減原已申報的進項稅額，否則將可能因多扣抵進項稅額，導致短漏報營業稅。

營業稅法規定，營業人計算應納稅額方式，是以銷項稅額扣除進項稅額，差額即為當期應繳或可退的營業稅。因此若發生退貨或價格折讓等情形，導致原先申報的進項稅額不再成立，就必須在退貨或折讓實際發生的當期，主動減列進項稅額，以維持申報正確性。

舉例來說，甲公司2025年3月10日自乙公司購買一批機器設備，取得發票載明銷售額30萬元、營業稅1.5萬元，並在3至4月期營業稅申報中列為進項稅額，扣抵銷項稅額。

不過甲公司後來在5月20日退貨，公司應在2025年5至6月期營業稅申報中，減列該筆1.5萬元進項稅額，避免重複扣抵。

國稅局提醒，若營業人因一時疏忽，未在當期申報時減列進項稅額，但尚未遭稅捐機關調查或遭人檢舉者，可依《稅捐稽徵法》規定，自動向國稅局補報並補繳所漏稅款，雖須加計利息，但可免除處罰。

稅款 營業稅 財政部 國稅局

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