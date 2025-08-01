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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

新建、改建房屋 30日內申報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房屋示意圖。 圖／記者游智文攝影
房屋示意圖。 圖／記者游智文攝影

民眾若有新建、增建或改建房屋，別忘了在完工日起30日內申報，以免因漏報被處罰。屏東縣財稅局提醒 ，房屋稅的課稅是有時程規則的，不是蓋好當下就立刻開徵，掌握正確時點就能避免多繳稅或漏繳稅。

根據規定，房屋稅是以每年2月的最後一天作為納稅義務人基準日，由所在地主管稽徵機關依據稅籍資料核定後，於每年5月開徵，徵收期間從5月1日至5月31日止，課稅所屬期間則為前一年的7月1日到當年6月30日。

如果民眾在這段期間內有新建、增建或改建完成的房屋，會根據實際完工月份按比率計算當期稅額，舉例來說，若1月完工，就會從1月開始計稅；但若未滿一個月，則當月不課徵。

但要特別注意的是，若是在3月1日到6月30日之間完工的房屋，當期的房屋稅不會馬上徵收，而是延到下一期才開徵，也就是說，這段期間完工的房屋，會併入隔年的5月稅單繳稅。

建商甲新建A屋，並自2025年10月起課房屋稅，2026年期房屋稅將按九個月（2025年10月至2026年6月) 期間計算；若A屋自2025年4月起課房屋稅，因比納稅義務基準日（2025年2月28日）晚，就要併入下一期的房屋稅課徵，課稅所屬期間為2025年4月1日至2026年6月30日，共15個月。

財稅局提醒，無論是哪個月份完工，屋主都應該在完工日起30日內，主動向所屬稽徵機關申報設立房屋稅籍，並附上相關完工證明文件，如果未依規定申報，被查到可能會被認定漏稅，不但得補稅，還可能面臨罰鍰。

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