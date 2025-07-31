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首批退稅紅包今入帳！362萬人共領585億元 這2類人最先拿到

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
若納稅人抵減後的稅額大於應納稅額，超出部分就可以申請退稅。圖／聯合報系資料照
若納稅人抵減後的稅額大於應納稅額，超出部分就可以申請退稅。圖／聯合報系資料照

2024年綜合所得稅首批退稅已於7月31日完成撥款，共計362萬件、退稅金額達585億元。高雄國稅局提醒，僅限在5月1日至6月30日期間，透過網路（含手機）報稅，或以線上、語音方式確認稅額試算，以及5月12日前完成書面回覆者，才符合首批退稅資格

國稅局指出，若採用二維條碼或人工方式報稅，即使也在同一期間內完成申報，因作業程序較繁瑣，將被歸入第二批退稅，預計要等到10月31日才能領到退稅款項。

國稅局建議，未來申報可優先採用「直撥退稅」方式最為便利。只要填寫本人、配偶或受扶養親屬的銀行或郵局帳號，或選擇延用去年申報成功的帳戶，退稅款就會在撥款日直接匯入指定帳戶。相較之下，若未提供帳戶或帳號異常，將改以寄發退稅憑單，納稅人需親自至金融機構兌領，不僅費時費力，還得面對憑單遺失、逾期未領或遭冒領的風險。

此外，國稅局再次強調，政府不會透過電話、簡訊或電子郵件通知退稅事宜，也不會要求操作ATM或提供帳戶資料。若接獲可疑來電或訊息，應立即提高警覺，避免遭詐騙集團利用退稅名義行騙。

報稅 稅款 國稅局 綜合所得稅

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