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過世前兩年贈與配偶計入遺產！勤業眾信籲盤點贈與紀錄

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信私人暨家族企業服務負責人王瑞鴻。業者提供
勤業眾信私人暨家族企業服務負責人王瑞鴻。業者提供

財政部28日發布新規定，未來民眾在過世前兩年內贈與配偶的財產，將被視為「擬制遺產」，併入遺產總額課稅，並由配偶按比例負擔稅負。專家分析，此項規定回應憲法法庭2024年判決，目的在維護稅負公平，避免配偶拋棄繼承卻讓其他繼承人承擔不合理稅負的情況。

該「作業處理原則」適用範圍回溯至判決公告日（2024年10月28日），只要案件尚未核稅或仍在訴訟、復查中，都必須依新規辦理。簡單來說，不只新發生的繼承案會受到影響，過去還沒定案的案件也不能倖免。

根據新規，若被繼承人在過世前兩年內曾贈與配偶財產，例如現金、股票、房產，這筆財產將被併入遺產總額課稅，稱為「擬制遺產」。雖然配偶是受贈者，也必須與其他繼承人一起申報遺產稅，並按比例分攤屬於擬制遺產的稅額。

以一筆遺產總額6,500萬元為例，若其中有500萬元是生前贈與配偶的財產，依全案遺產稅額275萬元計算，配偶須繳交21萬元稅金，其餘254萬元則由其他繼承人負擔，未來即便配偶拋棄繼承或喪失繼承權，也不得因此逃避這筆「擬制遺產」的稅負。

不過這只是「過渡性」作法，財政部日後預計修法，讓配偶即使放棄繼承，也仍得成為遺產稅納稅義務人。

除了課稅規則變動，這項新原則也調整了遺產稅中的扣除項目。原本配偶享有的「剩餘財產差額分配請求權」，只能針對過世當下的實際財產計算，現在則明確將「擬制遺產」一併納入計算扣除。

舉例來說，若配偶名下財產4,000萬元，被繼承人遺產加擬制遺產合計6,500萬元，則可列報的扣除額為1,250萬元。雖然實際可請求繼承人給付的金額仍依原法計算（約1,000萬元），但納稅申報時可望減少部分稅負。

勤業眾信私人暨家族企業服務負責人王瑞鴻表示，這次制度變革是因應憲法平等權要求，也因配合2025年度遺贈稅免稅額與級距調整，納稅人應儘早評估是否調整家族資產的傳承方式。

王瑞鴻建議，有意規劃資產傳承的家庭，應透過合法、合時的方式，例如提前贈與、設立信託或保險規劃，搭配專業稅務建議，才能有效避開未來潛在的遺產稅風險。

王瑞鴻強調，傳承的關鍵，不只是在「給」，更是在「給對人、給對時間」，應趁早部署、整合財稅與法律策略，讓資產順利過渡到下一代。

遺產稅 財政部

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