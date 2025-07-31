南部受災戶 繳稅期展延

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

南台灣受丹娜絲颱風重創，又遇到多雨災情，財政部南區國稅局昨（30）日表示，為減輕災民各項稅目報、繳稅壓力，日前已公告各稅目繳納期限展延。

根據南區國稅局公告，6月貨物稅、菸酒稅申報繳納期限延至8月15日；5-6月期營業稅延至7月22日；6月小規模營業人按月查定營業稅繳納期限延至8月10日；房地合一稅報繳截止日在7月6日至15日者，繳納期限延至8月15日。

另外，為協助災民有足夠時間重建家園，台南市、嘉義縣市等地民眾，申報財產損失減稅申報期限，從原本一個月延長至六個月，也就是自2025年7月5日起至2026年1月4日止。

國稅局強調，對於災害導致的財產損失，將秉持「從寬、從速、從簡」原則協助納稅人辦理稅捐減免。

國稅局提醒，凡因颱風導致不動產、動產或營業設施等受損者，皆可依規定提出災損申報，以減輕租稅負擔。

國稅局 營業稅 房地合一稅

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